Kun maailman maat alkoivat vuoden alussa sulkea rajojaan suojautuakseen koronaviruksen leviämiseltä, Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell piti sitä liioitteluna.

Tegnell kertoi kesällä suositussa Sommar i P1 -radio-ohjelmassa, että hänestä tuntui keväällä ”kuin maailma olisi tullut hulluksi” . Tegnellin mukaan rajojen sulkeminen ei kuulunut ”klassiseen pandemian hallinnan malliin”.

Nyt rajoja on suljettu taas, koska Britanniassa on levinnyt koronaviruksen mutaatio, jonka uskotaan olevan paljon tarttuvampi kuin aiemmat viruskannat.

Matkustamisen Britanniasta ovat keskeyttäneet lukuisat maat, muun muassa Ranska, Suomi ja Saksa.

Tällä kertaa rajansa on sulkenut myös Ruotsi, joka keskeytti maanantaina matkustamisen sekä Britanniasta että Tanskasta.

Rajojen sulku on kova varotoimi, koska tarkkaa tietoa mutatoituneesta viruksesta ja sen vaarallisuudesta ei vielä ole. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan matkustusrajoitteet ovat kuitenkin kohtuullinen varotoimi, vaikka uuden viruskannan riskit eivät ole vielä selvillä.

On ymmärrettävää, että Ruotsi sulkee rajansa mahdolliselta tarttuvammalta virukselta, koska maan terveydenhoidon kapasiteetti on jo nyt äärirajoilla.

Rajojen sulku on yksi osoitus Ruotsin koronastrategian painopisteen muutoksesta, jonka myötä poliitikot ovat ottaneet kriisin hoidossa aiempaa suuremman roolin. Se on myös iso käänne Ruotsissa, joka on pitänyt rajansa auki koko pandemian ajan.

Ruotsi teki kovemmat päätökset kuin mikään muu maa, koska se sulki kerralla matkustuksen kahdesta maasta. Ruotsin puoluejohtajat vaativat matkustamisen keskeyttämistä myös Tanskasta, sillä uutta viruskantaa oli löytynyt sieltäkin.

Tiistain vastaisen yön aikana noin 30 tanskalaista käännytettiin pois Ruotsin ja Tanskan rajalta. Ruotsin kansalaiset voivat kuitenkin yhä matkustaa Ruotsiin. Myös työmatkailu rajan yli on sallittua, mutta siihen ei kannusteta.

Kun Ruotsin yleisradio SVT kertoi sunnuntai-iltana, että hallitus valmistelee matkustuskieltoa Britanniasta, Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten lähetti tiedotteen, jonka mukaan virasto tukee hallituksen päätöstä ja valmistelee siihen liittyvää ohjeistusta.

Aiemmin roolit olisivat voineet olla toisin päin. Silloin tahtipuikkoa pandemian hoidossa heilutti ennen kaikkea kansanterveysvirasto, eivät poliitikot.

Käänne tapahtui marraskuussa. Silloin Ruotsin hallitus teki muun muassa päätöksen kokoontumisrajoituksien kiristämisestä ohi kansanterveysviraston. Raja asetettiin kahdeksaan henkeen, ja siinä se pysyy myös joulun yli.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö hallitus ja kansanterveysvirasto tekisi jatkuvasti yhteistyötä tai että hallitus ei enää kuuntelisi kansanterveysviranomaisia. Vaikka poliitikot ovat ottaneet suurempaa roolia, paras asiantuntemus viruksen toiminnasta on yhä terveysviranomaisilla.

Ruotsin pääministeriltä Stefan Löfveniltä kysyttiin tiistaiaamuna SVT:n aamuohjelmassa, onko Ruotsin strategia muuttunut, kun hallitus on ottanut ohjia enemmän käsiinsä.

Löfvenin mukaan strategia on kuitenkin pohjimmiltaan sama kuin aiemmin.

”Ymmärrän houkutuksen ajatella, että se on vaihtunut, mutta pohjimmiltaan se on sama. Pidämme tartuntojen leviämisen niin vähäisenä kuin mahdollista. Pidämme huolen, että sairaanhoidolla ja hoivalla on tarvittavat resurssit.”

Samalla Löfven sanoi, että Ruotsi oli aiemmin arvioinut väärin sen, miten voimakkaasti virus leviäisi syksyn ja loppuvuoden aikana.

Sen virheen kansanterveysvirastokin on myöntänyt. Viruksen toimintaa on vaikea ennustaa.

Myös valtionepidemiologi Tegnell on sanonut, että virus on päässyt yllättämään jo monta kertaa. Nyt Ruotsi on sulkenut rajojaan, eikä kukaan ole enää todennut sen olevan hulluutta.