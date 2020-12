Vielä viime viikolla kanadalaisen valkohäntäpeuran takaraivossa törrötti nuoli. Nyt nuoli on poissa ja Carrot on tavattu talsimassa lumista metsätietä entisessä loistossaan.

Kanadalainen valkohäntäpeura Carrot (suom. Porkkana) on osoittanut poikkeuksellista sitkeyttä ja selvinnyt eriskummallisesta onnettomuudestaan tavalla, jota on vaikea uskoa todeksi:

Vielä viime viikolla sen takaraivon lävisti nuoli. Nyt nuoli on poissa ja Carrot on tavattu talsimassa lumista metsätietä entisessä loistossaan, kertoo brittilehti The Guardian.

Vasana orvoksi jäänyt Carrot on tehnyt säännöllisiä vierailuja luontokuvaaja Lee-Anne Carverin ja hänen aviomiehensä pihamaalle Ontarion Kenorassa jo kolmen vuoden ajan. Pari viikkoa sitten aviomies huomasi, että peura vaikuttaa loukkaantuneen.

Kun Carver lähestyi eläintä selvittääkseen, mikä sillä on hätänä, hän huomasi sen päässä törröttävän mustan nuolen. Carrot ei vaikuttanut vammastaan piittaavan. Haava ei vuotanut verta eikä tulehduksen merkkejä näkynyt.

”Näky oli todella häiritsevä, mutta Carrot käyttäytyi kuin aina ennenkin”, Carvel kuvaili The Guardianille.

Metsästäjät ja luonnonsuojelu­viranomaiset arvioivat, ettei hiilikuitunuolta kannata poistaa. Sen sijaan sitä päätettiin lyhentää. Pian tämän jälkeen viranomaiset pyörsivät kannassaan, jotta mahdollisilta lisävammoilta voitaisiin välttyä.

Yli kahdentuhannen kilometrin päässä Ottawassa päivystäneen eläinlääkärin puhelinohjeiden ansiosta nuoli saatiin vedettyä pois ilman, että haava olisi alkanut vuotaa. Tilanne näytti silti huonolta, sillä operaation ajaksi rauhoitetun Carrotin kieli muuttui siniseksi ja haavassa oli kuin olikin mätää.

Sitten tuli hiljaista. Carrot katosi Carverin tutkasta moneksi päiväksi.

Hän etsi peuraa tuloksetta ja pelkäsi sen kuolleen. Carrotin kohtaloa jännittivät myös tuhannet sivulliset, jotka olivat seuranneet peuralle omistetuilla Facebook-sivuilla sen paranemisprosessia.

Auringon noustessa Carver katsahti tienreunaan ja huudahti ilosta: Carrot käveli häntä kohti ja alkoi tuttuun tapaan nuolla hänen käsiään. Innosta puhkunut Carver taltioi tapahtuman videolle.

”Sydämeni täyttyi riemusta. Carrot todella on ’vuoden peura’.”