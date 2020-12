Onko Kiinalla rahkeita oikeasti ponnistaa maailman valtiaaksi?

Pekingissä vedentuhlailu on yleistä, vaikka pohjavettä on todella vähän.­

Kiinan noususta maailmassa puhutaan niin paljon, että usein unohtuu kolikon toinen puoli: vahvalla maalla on myös suuria heikkouksia.

”Isossa maassa on isot ongelmat. Se kuuluu asiaan”, sanoo Kiinan vahvuuksia ja heikkouksia pitkään pohtinut kollegiumtutkija Mikael Mattlin Turun yliopistosta puhelinhaastattelussa.

Ovatko ongelmat niin isoja, että Kiinan nousu tyssääkin niihin? Käydäänpä heikkouksia läpi.

Lapsia syntyy liian vähän

Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, väestöltään maailman suurimmasta maasta uhkaavat loppua ihmiset. Tarkemmin sanottuna pula on nuorista ja lapsista eli tulevaisuuden työvoimasta.

Vauvoja syntyy niin vähän, että tulevaisuuden eläkeläisillä on elämän rahoittajat ja hoitajat vähissä.­

Kiinalaiset ovat niin tottuneet yhteen lapseen, ettei valtiovalta tahdo saada suostuteltua kansalaisia tekemään enempää, vaikka sille olisi nyt tarvetta. Tulevaisuudessa Kiinassa on jättimäisesti vanhuksia mutta vähän työikäisiä, joiden työllä ja ansioilla pidetään huoli vanhuksistakin.

Kiinalle ongelma on isompi kuin monelle vastaavan kehityksen läpikäyneelle länsimaalle, sillä Kiinan vanhukset ovat köyhempiä ja kattava eläkejärjestelmä on vasta kehitteillä.

”Tämä on iso ongelma. Jos väestö ei tee paljon lapsia, asiaa ei helposti tai nopeasti muuteta. Se tiedetään muualtakin maailmasta”, Mattlin sanoo.

Koulutetuille nuorille ei riitä töitä

Yliopistoista valmistuu Kiinassa noin kahdeksan miljoonaa opiskelijaa vuodessa. Kenelläkään ei tunnu olevan tarkkaa tietoa siitä, kuinka opiskelijat lopulta työllistyvät. Joka vuosi Kiinan mediassa on sama valitus: valmistuneille ei tahdo löytyä koulutusta vastaavaa työtä, ainakaan sellaisella palkalla, johon nuoret ja näiden suku olisivat tyytyväisiä.

Kiinassa valmistuu niin paljon nuoria yliopistosta, että heidän on vaikea löytää odotuksiaan vastaavaa työtä.­

Onko Kiinassa pula korkeasti koulutettujen työpaikoista?

”Tällä hetkellä saattaa olla tällainen ongelma, mutta se ratkennee ajan myötä, koska työikään tulevat ikäluokat pienenevät.”

Poksahtaako velkakupla?

Kiinalla on valtavasti velkaa, Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n mukaan 280 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kiinan talouskasvu on pitkään nojannut velalla rakennettuihin lentokenttiin, tehtaisiin ja muihin isoihin hankkeisiin.

Kaikelle rakennetulle infrastruktuurille ei näytä olevan oikeasti tarvetta. Monet yritykset ja paikallishallinto ovat eläneet velalla, ja nyt kuluttajatkin ovat päässeet velan makuun.

Poksahtaako jättimäinen velkakupla ja runtelee Kiinan talouden?

Mattlinia vähän naurattaa. Hän ei naura velalle, vaan maailman talousasiantuntijoille ja Kiinan-tutkijoille – myös itselleen – sillä he ovat veikanneet 1990-luvulta lähtien Kiinalle finanssikriisiä. Poksahdusta ei ole vieläkään tapahtunut. Kiina on tähän asti uhmannut vanhoja lakeja.

”Pitkään on näyttänyt ilmeiseltä, että finanssikriisi on tulossa, mutta velkaantuminen on vain jatkunut ja jatkunut. Kiinalla on kuitenkin myös vahvuuksia: Rahoitusjärjestelmä on valtion kontrollissa ja pääoman liikkumista rajojen yli rajoitetaan edelleen. Resurssejakin on, kuten suuri valuuttavaranto.”

Kontrolli tappaa luovuuden

Kiinassa on yksinoikeudella vallassa kommunistinen puolue. Pysyäkseen vallassa puolue vahtii kansalaisiaan tiukasti. Se pelkää kansan käyvän hallitsijoitaan vastaan.

Kaikenkattava valvontayhteiskunta heikentää luovuutta ja sitä myötä tiedettä ja taidetta.­

Vahdintaan kuuluu, että monesta asiasta ei sallita kriittisiä mielipiteitä. Mediaa, sosiaalista mediaa, kirjallisuutta, opetusta ja taiteen sisältöjä rajoitetaan ja sensuroidaan. Tutkijoillakaan ei ole vapaata pääsyä kaikkeen tietoon.

Vahdinnasta aiheutuu puoluevaltiolle myös haittaa, sillä ajattelun ja luovien mielten tukahduttaminen vaikeuttaa tieteen ja taiteen tekoa. Näin on ainakin länsimaissa perinteisesti uskottu.

Mattlin muistuttaa, että tähän asti moniin Kiinassa rakennettuihin edistyksellisiin tuotteisiin, kuten vaikka uusiin lentokoneisiin, osat ja keksinnöt ovat isoilta osin tulleet muista maista.

Toisaalta Kiina on jo huipulla esimerkiksi kvanttitietokoneissa, biotekniikassa ja avaruuden valloitukseen liittyvässä tutkimuksessa ja kehityksessä.

Kansa tukehtuu saasteisiin

Saastetilanne on Kiinassa kamala. Ilmansaasteiden vuoksi yli miljoona kiinalaista kuolee vuosittain ennenaikaisesti, arvioi Hongkongin kiinalaisen yliopiston tutkimus.

Kiinan viljelysmaasta virallistenkin tilastojen mukaan viidennes on saastunutta.

Monen tutkijan mielestä vesistöjen tilanne on silti pahin: jopa virallisten lukujen mukaan neljännes pääjokien vesistä on niin saastunutta, ettei veteen saisi edes koskea. Pohjavesien tilanne on usein katastrofaalinen.

Mattlin on silti optimistinen: hän uskoo, että ympäristöongelmat voidaan ratkaista.

”Ympäristöongelmien ratkaisuun tarvitaan kolmea asiaa: teknistä osaamista, sitoutumista niiden ratkaisemiseen ja taloudellisia resursseja. Kiinassa on näitä kaikkia kolmea.”

Ilmansaasteet tappavat Kiinassa yli miljoona ihmistä vuodessa.­

Iso ongelma on Pohjois-Kiinan veden puute. Siellä asuu puolet väestöstä, mutta siellä on luonnostaan vain viidesosa maan vedestä.

Mattlinia huvittaa jälleen.

”Tässä on vähän sama tilanne kuin velkakuplakeskustelussa. Muistan jo 1990-luvun puolivälistä artikkelin, jossa sanottiin, että Pekingin pohjavesi uhkaa loppua lähiaikoina. Ei se ole tietääkseni vieläkään loppunut.”

Kiina jää maailmassa yksin

Kiina on viime vuosina riitautunut länsimaiden kanssa. Kiistaa on monista asioista Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, monen EU-maan ja koko EU:nkin kanssa. Se on iso heikkous Kiinalle, Mattlin näkee. Kiina on sangen yksin.

”Miten Kiina voi nousta maailmanvallaksi, jos sillä on sukset ristissä kaikkien länsimaiden kanssa eikä varsinaisia liittolaisia?”

Mikä on siis lopputulos: onko Kiinasta heikkouksistaan huolimatta nousemaan maailman valtiaaksi, Yhdysvaltain rinnalle tai ohi?

”En veikkaisi kumpaakaan lopputulosta”, Mattlin sanoo.

Yhtälö ei ratkea katsomalla vain Kiinaan. Yhdysvallatkaan ei ole enää sellainen mahti kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, ja silläkin on suuret sisäiset heikkoutensa, kuten poliittisesti riitainen kansa ja kehno infrastruktuuri.

”Ehkä meillä ei ole tulevaisuudessa yhtään johtavaa valtiota, vaan kilpailevia valtakeskittymiä.”