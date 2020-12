Pääministeri Benjamin Netanjahun johtama koalitio ei päässyt keskiyöhön mennessä yhteisymmärrykseen valtionbudjetista.

Israelin hallitus hajosi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä viivästyneen budjettisovun myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että Israelissa käydään ensi keväänä neljännet vaalit kahden vuoden sisään.

Pääministeri Benjamin Netanjahun johtama koalitio hänen Likud-puolueensa ja puolustusministeri Benny Gantzin Sinisen ja valkoisen välillä ei päässyt keskiyöhön mennessä yhteisymmärrykseen tämän vuoden valtionbudjetista. Takarajan ylittymisen myötä hallitus hajosi lain mukaan automaattisesti.

Netanjahu ja Gantz syyttelivät tilanteesta toisiaan.

”Tällaisina aikoina meidän olisi pitänyt yhdistää voimamme välttääksemme tarpeettomat vaalit”, Netanjahu sanoi yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan. Puolueet olivat The Jerusalem Postin mukaan sopineet, että takarajaa budjetin hyväksymiselle siirretään. Gantz esitti kuitenkin viime hetkillä uusia vaatimuksia, ja lopulta edustajat kummastakin puolueesta estivät ehdotuksen läpimenon, lehti kertoo.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Gantz olisi halunnut, että budjetti kattaisi sekä tämän että ensi vuoden sillä perusteella, että jatkuvassa epävarmuudessa ryvettynyt Israel tarvitsisi toipuakseen vakautta.

Netanjahu ei tähän suostunut. Hänen arvostelijansa pitivät liikettä laskelmointina: näin pääministerin ei tarvitse luovuttaa valtaa eteenpäin Gantzille.

Budjetin läpimeno oli keskeinen edellytys sille, että eräänlainen Netanjahun varamies Gantz olisi voinut astua pääministerin paikalle marraskuussa 2021. Pääministerikierrosta sovittiin viime toukokuussa hyväksytyssä koalitiosopimuksessa.

Sininen ja valkoinen huomautti, että uudet vaalit käydään tilanteessa, jossa Netanjahun poliittista tulevaisuutta varjostavat syytteet korruptiosta.

”Jos oikeudenkäyntiä ei olisi, olisimme saavuttaneet budjettisovun uusien vaalien sijasta.”

Vaalipäiväksi asetettiin tiistaina maaliskuun 23. päivä. Näin varhainen ajankohta on suuri poliittinen riski niin Netanjahulle kuin Gantzillekin.

Jos vaalit pidetään maaliskuussa, Netanjahun on onnistuttava kampanjoimaan yhtä aikaa oikeudenkäyntinsä kanssa. Hänen on määrä vastata helmikuussa oikeuden edessä syytteisiin lahjonnasta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. Oikeudenkäynti tuskin jää keneltäkään huomaamatta, sillä istuntoja järjestetään AFP:n mukaan useita kertoja viikossa.

Jos vaalit järjestettäisiin myöhemmin, Netanjahun kampanja voisi saada tuulta alleen koronavirusrokotteiden paremman saatavuuden ja sen kautta mahdollisesti tervehtyvän talouden ansiosta.

Tällä hetkellä Netanjahun ja Gantzin uudelleenvalintaa sekä heidän puolueidensa menestysodotuksia nakertavat myös perinteiset poliittiset haasteet.

Pääministerin Likud-puolueesta loikannut ja oman puolueensa perustanut Gideon Saar on ollut israelilaisen Kan-televisioyhtiön näyttämissä mielipidemittauksissa tasoissa Netanjahun kanssa, uutistoimisto Reuters kertoo. Gantzin Sinisen ja valkoisen suosio kärsi Likudin kanssa tehdystä koalitiosopimuksesta. Puolue näyttäisi tämänhetkisten kannatuskyselyiden mukaan saavan vain murto-osan parlamenttipaikoista, jos vaalit järjestettäisiin lähiaikoina.