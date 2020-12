Britannian ja EU:n sopimusneuvotteluissa on saavutettu edistystä, mutta viimeisimmäksi kysymykseksi on jäämässä kiista kalastusoikeuksista.

Bryssel

Britannian ja Euroopan unionin sopimusneuvotteluiden tunnelma tiivistyi ennen joulua, kun neuvottelijat yrittivät hieroa ratkaisua kalastuskiistaan.

Neuvotteluita käydään joulun alla korkeimmalla mahdollisella tasolla, ja Britannian pääministeri Boris Johnson ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat lehtitietojen mukaan jatkuvassa yhteydessä toisiinsa.

Neuvottelut kiikastavat edelleen kolmesta asiakohdasta, jotka ovat repineet railoa neuvottelijoiden välille jo pitkään. Juuri ennen joulua näytti siltä, että kysymykset riidanratkaisusta ja yritysten tasapuolisista toimintaedellytyksistä pystyttäisiin ratkaisemaan. Kaikki on nyt kiinni kalastuksesta.

Neuvotteluissa käydään nyt läpi sitä, kuinka paljon EU:n kalastajien olisi mahdollista kalastaa. EU-eroa ajaneet brexiteerit lupasivat äänestäjille, että Britannia kontrolloi jatkossa kokonaan omia kalavesiään. Neuvotteluissa haetaan kuitenkin kompromissia, sillä Britannia myy valtaosan kalansaaliistaan EU-maihin.

EU-maiden kalastajien saaliin arvoksi Britannian aluevesillä on arvioitu noin 650 miljoonaa euroa vuosittain. Financial Times -lehden mukaan Britannia ehdottaa, että EU leikkaisi kokonaispotista 35 prosenttia kolmen vuoden aikana. EU:n tarjous on 25 prosentin leikkaus kalastuksen kokonaispottiin. Osa kalalajeista jää prosenttiosuuden ulkopuolelle.

Britannian hallitus ei ole vahvistanut Johnsonin tarjousta. FT:n mukaan Britannia lähti neuvotteluihin 80 prosentin leikkausvaatimuksella.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier valotti neuvottelutilannetta EU-maiden suurlähettiläille ja europarlamentaarikoille tiistaina. Barnierin mukaan Britannian tarjous kalastuksesta ei ole hyväksyttävissä.

Irlannin pääministeri Micheál Martin kuvasi keskiviikkona, että näkökannat kalastuksesta ovat edelleen kaukana toisistaan. EU:n tarjous on 25 prosenttia kuuden vuoden siirtymäajalla, Martin sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Mikäli neuvotteluissa tulisi läpimurto ennen joulua, Martinin mukaan EU on valmis jatkamaan sopimuksen työstämistä joulun läpi.

Barnier on sanonut aiemmin, että joulua edeltävä keskiviikko on neuvotteluissa kriittinen aikaraja. Neuvotteluita seuraavien diplomaattilähteiden mukaan sopu saattaa silti venyä välipäiviin, kertoo Politico.

Neuvottelut eivät pääty vuodenvaihteessakaan, mutta siirtymäajan päättyminen tarkoittaa tulleja ja kaupan esteitä. EU:n ja Britannian on joka tapauksessa neuvoteltava kauppasopimus, joko nyt tai vuodenvaihteen jälkeen.

Sopimus on hyväksyttävä EU-parlamentissa. Parlamentin antama aikaraja sopimuksen käsittelyyn meni viime sunnuntaina, mutta parlamentti on edelleen varautunut nopeaan käsittelyyn. On hyvin mahdollista, ettei EU-parlamentin hyväksyntää enää saada ennen vuodenvaihdetta.

Mikäli sopimusta ei ole ratifioitu ennen vuodenvaihdetta, on mahdollista sopia sen soveltamisesta väliaikaisesti. Tähän tarvitaan EU-jäsenmaiden hyväksyntä.

Lue lisää: Kalastus on yksi Britannian harvoista valteista EU:ta vastaan – HS vastasi kahdeksaan kysymykseen kauppaneuvottelujen kipupisteestä

Kalastus kattaa hyvin pienen osuuden EU:n ja Britannian kansantuotteesta. Siitä on kuitenkin kasvanut iso symbolinen asia, sillä kalastajien ammattikunta on ollut yksi äänekkäimmistä brexitin kannattajista.

Britannia erosi EU:sta tammikuussa ja siirtymäkausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Sen jälkeen EU:n yhteinen kalastuspolitiikka ei koske enää brittejä.

EU:ssa kalavaroja pidetään yhteisinä. Kaikilla EU-maiden aluksilla on yhtäläinen oikeus toimia EU:n vesialueilla. Kalastuskiintiöistä päätetään yhdessä tieteellisen arvioinnin ja historiallisen saaliin perusteella.

Kukin maa saa kuitenkin rajoittaa muiden jäsenmaiden alusten pääsyn 12 meripeninkulmaan rannikolta. Meripeninkulma on 1 852 metriä.

Toisen EU-maan talousvyöhykkeellä saa kuitenkin kalastaa. Talousvyöhyke ylettyy 200 meripeninkulmaan rannikolta. Ahtaissa paikoissa, kuten Englannin kanaalissa, talousvyöhykkeiden raja on mennyt keskikohdassa

Monia brittikalastajia on suututtanut se, että sen talousvyöhykkeelle tulleet EU-maiden alukset ovat kalastaneet noin 60 prosenttia brittivesien kokonaissaaliista. Jako on hyödyttänyt erityisesti Ranskaa, Hollantia, Tanskaa ja Belgiaa.