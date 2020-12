Venäjän ulkoministeri palauttaa Bosnian serbipresidentiltä saamansa Nikolaos Ihmeidentekijän ikonin, joka lienee ryöstösaalista.

Joulupukin kristillisenä esikuvana pidetty katolisen kirkon pyhimys ja ortodoksipyhä Nikolaos Ihmeidentekijä joutui joulun alla poliittiseen pyöritykseen, joka johtanee lopulta kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin tutkintaan ja selvitykseen.

Nikolaos tunnetaan muun muassa lasten ja oikeusmurhien uhrien suojelijana. Hän kuoli asiakirjalähteiden mukaan 6. joulukuuta vuonna 343. Myran piispana toimineen hyväntekijän ruumis ryöstettiin keskiajalla Turkista Italiaan, joten hän on ollut kansainvälisten kiistojen kohteena ennenkin.

Nikolaosin luita säilytetään hautaholvissa hänen nimikkokirkossaan Barin satamakaupungissa Italiassa. Vuoden 2005 tutkimusten perusteella piispalla oli eläessään murtunut nenä, joten kiistoja on voinut olla muutoinkin kuin postuumisti.

Tuore skandaali sai alkunsa viime viikon maanantaina, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vieraili Bosnia ja Hertsegovinan pääkaupungissa Sarajevossa osana virallista vierailuaan entisen Jugoslavian alueen valtioissa.

Lavrov tapasi maanantai-iltana Bosnia ja Hertsegovinan presidenttineuvoston puheenjohtajan, Bosnian serbitasavaltaa edustavan Milorad Dodikin. Neuvoston puheenjohtajuus kiertää kahdeksan kuukauden jaksoissa serbien, kroaattien ja bosniakkien välillä.

Dodikin ja Lavrovin tapaaminen Sarajevon itälaidalla sujui rattoisasti, sillä Lavrovin puheet olivat serbijohtajan korville musiikkia.

”Haluan korostaa, että kaikki yritykset romuttaa Daytonin rauhansopimus aiheuttavat vakavan riskin ja vakavat seuraukset”, Lavrov sanoi Radio Free Europen mukaan.

Joulukuussa 1995 solmittu Daytonin rauhansopimus lopetti verisen Bosnian sodan ja laski perustan nykyiselle valtiolle nimeltä Bosnia ja Hertsegovina. Se koostuu Serbitasavallasta ja Bosnia-Hertsegovinan federaatiosta, jonka kantonit kroaatit ja bosniakit ovat jakaneet keskenään.

Bosnia ei ole aidosti itsenäinen maa vaan eräänlainen kansainvälisen yhteisön puoliprotektoraatti. Kansainvälisen yhteisön korkea edustaja saneli vuosia pienimmätkin asiat, mutta vuosien kuluessa olot ovat vähitellen normalisoituneet.

Lännessä on alettu puhua Daytonin sopimuksen muuttamisesta, jotta Bosniasta tulisi oikeasti itsenäinen.

Ajatus on Bosnian serbeille kauhistus, sillä serbiviha on ehkä ainoa kroaatteja ja bosniakkeja yhdistävä asia. Dodik on sanonut Serbitasavallan julistautuvan itsenäiseksi, jos Daytonin sopimukseen kosketaan.

Dodik antoi Lavroville lahjan: pienen kullatun ikonin, joka esittää Nikolaos Ihmeidentekijää.

Seuraava päivä eli viime viikon tiistai oli tunnelmaltaan maanantaita äreämpi. Bosnian muslimipresidentti Šefik Džaferović ja kroaattipresidentti Željko Komšić eivät tulleet Lavrovin ja Dodikin seuraan juhlimaan Daytonin sopimuksen 25-vuotissyntymäpäiviä.

He pitivät oman tiedotustilaisuuden, jossa haukkuivat Lavrovin protokollan rikkomisesta ja Dodikin provosoinnista, kun ministerivierailun alussa salkoon vedettiin valtiolipun sijaan vain serbien lippu.

Lavrovin puheet ”pyhästä Daytonista” ärsyttivät sekä kroaatteja että bosniakkeja. Lavrov häipyi ikoneineen Belgradiin ja vähätteli Sarajevon tapahtumia sanomalla, ettei niillä ole vaikutusta Venäjän ulkopolitiikkaan.

Seuraava meteli nousi Kiovassa, kun Serbitasavallan uutistoimiston SRNA:n kuvat Dodikin Lavroville antamasta ikonista levisivät maailmalle. Tutulta näytti, eikä ihme. Taideaarteen takaa löytyi ukrainankielinen tekstikin: Ukrainan neuvostotasavallan Odessan piirin kulttuuriperintökomitea.

Odessan Nikolaos Ihmeidentekijä on arviolta 300 vuotta vanha, ja viimeksi se on tiettävästi nähty Itä-Ukrainan separatistialueella Luhanskissa. Ukrainan lähetystö Sarajevossa tivasi selitystä.

Lavrovilla ei ollut enempää riitelynhalua. Venäjän ulkoministeriö ilmoitti viime lauantaina palauttavansa lahjan takaisin sen antajalle ja kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin tutkivan aarteen alkuperää.

Parasta antaa Interpolille muutama vinkki.

Venäjän miehittäessä Krimin niemimaan maaliskuussa 2014 paikallisten ”kasakoiden” avuksi tuli runsain joukoin vapaaehtoisia serbitaistelijoita, jotka tallentuivat muun muassa Vice Newsin videolle.

Seuraavaksi serbisotilaat värväytyivät useisiin yksiköihin Venäjän tukemissa ja perustamissa separatistijoukoissa Itä-Ukrainassa, jossa heidän roolinsa oli huomattava.

Belgradissa palkkasotureiden touhujen pelättiin vaarantavan EU-suhteet, ja suuri osa kansasta oli muutenkin saanut 1990-luvulla sotimisesta kyllikseen. Serbia sääti ulkomaille värväytymisen kieltävän lain, joka tuli voimaan vuonna 2015. Joulukuuhun 2018 mennessä sen perusteella oli tuomittu 29 palkkasotilasta ja 16 odotti tuomiota, kertoo Balkan Isight.

Bosnian serbitasavallan pääkaupungissa Banja Lukassa palkkasotureiden asiat hoituvat melko varmasti kätevämmin kuin Belgradissa. Luhanskilainen historioitsija Valeri Snegirev kertoo, että etupäässä vapaaehtoisista serbeistä koostunut ”Jovan Ševitš -pataljoona” taisteli ”Venäjän aggression aikana” Luhanskin rintamalohkolla.

Pataljoona on tässä tapauksessa, kuten usein Itä-Ukrainassa, silkkaa liioittelua. Kaikkiaan kyseisessä yksikössä oli tiettävästi 250 sotilasta ja sen sanotaan käyneen viimeiset taistelunsa lokakuussa 2014. Ryhmän perustaja pidätettiin Serbiassa vuonna 2018.

”Oletan, että ikoni on tuon pataljoonan sotasaalista”, Snegirev sanoo Radio Svobodan haastattelussa. ”Osasto kotiutettiin Bosnian serbitasavaltaan.”

Bosnian serbitasavallan oppositio vaati kuluneella viikolla Dodikin ja kaikkien muidenkin ikonin lahjoittamiseen sotkeutuneiden poliitikkojen eroa. Dodik ja hänen Riippumattomat sosiaalidemokraatit -puolueensa eivät kommentoineet asiaa.