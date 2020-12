Keskiviikkoaamun joukkomurhan taustalla ovat ilmeisesti maakiistat.

Yli sata ihmistä on kuollut asemiesten hyökkäyksessä Etiopiassa keskiviikkona. Veriteot sattuivat Benishangul-Gumuzin alueella läntisessä Etiopiassa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Aamulla tehty hyökkäys kohdistui Bekojin kylään, valtiollinen Etiopian ihmisoikeuskomissio sanoi tiedotteessaan. Alueella asuu useita eri etnisiä ryhmiä.

Benishangul-Gumuzissa asuu Gumuz-kansaa, mutta viime vuosina alueelle on muuttanut ihmisiä naapuriseudulta Amharasta. Tämä on saanut osan gumuzeista pitämään Amharasta saapuvia tunkeilijoina, jotka vievät heille kuuluvaa viljelysmaata. Samalla osa Amharasta saapuneiden johtohahmoista on väittänyt, että alueen maa kuuluu oikeutetusti heille, mikä on ärsyttänyt gumuzeja entisestään.

Paikallinen lääkintähenkilökunnan edustaja kertoi Reutersille, että hän ja hänen kollegansa olivat hoitaneet 38:aa haavoittunutta, joista suurimmalla osalla oli ampumahaavoja. Potilaat kertoivat, että heidän läheistensä kimppuun oli hyökätty myös veitsillä ja että ihmisten koteja sytytettiin palamaan.

Paikallinen turvallisuusviranomainen Gashu Dugaz sanoi Reutersin mukaan, että hyökkäystä ja siitä epäiltyjä selvitetään.

Etiopiassa on puhjennut useita väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pääministeri Abiy Ahmed nousi valtaan vuonna 2018

.

Pohjoisessa Tigrayssa Etiopian armeija taistelee vallankaappausta vastaan. Lähes 950 000 etiopialaista on paennut Tigraysta.

Konflikti Tigrayssa leimahti marraskuun alussa pitkällisten jännitteiden kiehuttua yli. Maan hallituksen joukot ovat ottaneet yhteen Tigrayn valtapuolueen TPLF:n joukkojen kanssa. TPLF on syyttänyt viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen Abiy Ahmedin hallintoa vainoamisesta ja epäreilusta kohtelusta.

TPLF on Reutersin mukaan ampunut raketteja naapurimaa Eritrean pääkaupunkiin Asmaraan.

Taisteluissa on kuollut jo tuhansia.