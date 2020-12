Trump armahti keskiviikkona 26 ihmistä. Lisäksi kolmen ihmisen tuomio kumottiin osin tai kokonaan.

Yhdysvalloissa väistyvä presidentti Donald Trump on ilmoittanut uusista armahduksista.

Aatonaaton armahduslistalla oli useita Trumpin läheisiä liittolaisia, esimerkiksi presidentin entinen neuvonantaja Roger Stone ja entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Lisäksi armahduksen sai myös presidentin vävyn ja neuvonantajan Jared Kushnerin isä Charles Kushner. Hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan laittomista vaalilahjoituksista ja veronkierrosta vuonna 2005. Kushner vapautui vuoden jälkeen.

Trumpin armahduslistalla oli keskiviikkona 26 nimeä. Lisäksi kolmen ihmisen tuomio kumottiin osin tai kokonaan.

Stone tuomittiin helmikuussa vankeusrangaistukseen muun muassa valehtelusta erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamassa tutkinnassa, joka koski Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Hänet oli jo aiemmin todettu syylliseksi viranomaistoiminnan estämiseen, vääriin todistuksiin ja todistajan uhkailuun.

Trump lievensi Stonen tuomiota heinäkuussa vain päiviä ennen kuin tämän oli määrä ilmoittautua vankilaan.

Myös Manafort tuomittiin vankeusrangaistukseen Venäjä-tutkinnan yhteydessä.

Trumpin entinen neuvonantaja Roger Stone kuvattuna helmikuussa.­

Tiistaina Trump myönsi armahdukset kahdelle Venäjä-tutkinnassa syyllisyytensä tunnustaneelle, kahdelle entiselle republikaanipuolueen kongressiedustajalle sekä neljälle vartijalle, jotka suorittivat pitkiä vankeusrangaistuksia irakilaisten siviilien tappamisesta.

Tuomionsa karisti tiistaina kaikkiaan 15 ihmistä. Heidän lisäkseen viiden ihmisen tuomioita kevennettiin.

Erityisesti irakilaisia siviilejä surmanneiden palkkasotilaiden armahtaminen herätti tyrmistystä. Turvallisuusalan yritys Blackwaterin (nyk. Academi) palveluksessa ollut nelikko ampui aseistautumattomia siviilejä muun muassa konekivääreillä ja kranaatinheittimillä syyskuussa 2007 Irakin Bagdadissa tapahtuneessa niin kutsutusta Nisourin aukion joukkosurmassa.

Heidän puolustusasianajajiensa mukaan miehet vastasivat tuleen jouduttuaan irakilaisten kapinallisten väijytyksen kohteeksi, mutta tällaisesta ei löydetty todisteita. Tulituksessa kuoli ainakin 14 siviiliä.

Nelikon jäsenet olivat suorittamassa joko elinkautista tai kymmenien vuosien mittaisia vankeusrangaistuksia.

Armahdusta kritisoi esimerkiksi YK. YK:n ihmisoikeustoimiston mukaan armahdus voi kannustaa siihen, että samankaltaisia rikoksia tapahtuu uudestaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Post kertoo, että Trumpin jakamat armahdukset eivät todennäköisesti pääty tähän.

Kahden Trumpin kanssa keskustelleen lähteen mukaan tämä on pyytänyt neuvonantajiaan, tukijoitaan ja muita liittolaisiaan ehdottamaan henkilöitä, joita presidentti voisi harkita armahdettavan.

”Hän haluaa armahtaa ihmisiä. Jos mielessäsi on joku, nyt on tilaisuus”, toinen nimettömänä pysyvistä lähteistä kuvaili The Washington Postille.