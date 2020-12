Venäläisen median mukaan tapaus sai alkunsa pariskunnan häistä, joissa oli vieraana FSB:n työntekijä. Pariskuntaa on syytetty hänen valokuvansa luovuttamisesta Latvialle.

Venäjällä Kaliningradissa oikeus on antanut avioparille pitkän vankeustuomion vakoilusta Latvialle.

Venäläisten tiedotusvälineiden, kuten uutistoimisto Tassin mukaan tapaus juontaa juurensa pariskunnan häihin 2015, joissa oli ollut vieraana Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n työntekijä. Oikeuden mukaan, pariskunta on luovuttanut latvialaiselle tiedustelupalvelulle hänestä tietoja.

Torstaina venäläinen oikeusistuin tuomitsi vaimon 13 vuodeksi vankeuteen ja puolison 12,5 vuodeksi. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Lisäksi molemmille tuli maksettavaksi 100 000 ruplan (vajaat 1 100 euroa) suuruinen sakko, kertoo uutissivusto RBK. Oikeus käytiin suljetuin ovin.

Aviopari on sanonut, että FSB:n työntekijä oli todella vieraana heidän häissään ja alkoholia juotuaan kertonut pöydässä avoimesti työpaikastaan. Lisäksi hän oli jakanut käyntikorttejaan ja esiintynyt valokuvissa yhdessä muiden häävieraiden, kuten vaimon ulkomailla asuvien sukulaisten kanssa.

Hääkuvien ja -videoiden ilmestyttyä internetiin FSB aloitti tapauksesta rikostutkinnan. Rikostutkijoiden mukaan pariskunta oli itse lähettänyt Latvian tiedustelupalvelulle valokuvan, josta käy ilmi FSB:n työntekijän nimi ja asema.

Pariskunta on kertonut, että FSB:n työntekijä on pariskunnan pitkäaikainen tuttava vaimon opiskeluajoilta Kaliningradin yliopistosta. Vaimo on sittemmin työskennellyt johtajana ja asiantuntijana kansainvälisten suhteiden parissa.

Häistä alkaneesta tapauksesta ei kuitenkaan ollut mainintaa FSB:n torstaina antamassa raportissa, kertoo uutistoimisto Tass.

Tuomioistuin piti todistettuna, että Latvian tiedustelupalvelu oli rekrytoinut vaimon tämän matkustaessa ulkomailla vuonna 2012. Sen jälkeen hän on luovuttanut valtionsalaisuudeksi luokiteltavia tietoja Latvialle.

Tuomioistuimen mukaan vaimo on houkutellut myös miehensä yhteistyöhön Latvian kanssa vuonna 2015. Mies työskenteli tuolloin Kaliningradin alueen valtiovarainministeriössä. FSB:n mukaan mies on varastanut työnantajansa tietoja ja luovuttanut niitä Latvialle.

Tuomio ei ole astunut vielä voimaan ja siitä on mahdollista valittaa.