EU:n ja Britannian parlamenttien on vielä hyväksyttävä sopimus. Pitkään hierottu sopimusasiakirja sisältää 1 500 sivua.

EU:n pääneuvottelija Michel Barnier osallistui EU-lähettiläiden kokoukseen Brysselissä joulupäivänä. Kädessään hänellä on Brexit-sopimusasiakirjat sisältävä kansio.­

Euroopan unionin ja Britannian jouluaattona saavuttamassa Brexit-sopimuksessa riittää opiskeltavaa asianosaisille, kuten EU-diplomaateille.

EU:n pääneuvottelijan Michel Barnierin on määrä esitellä uutta kauppa- ja yhteistyösopimusta EU-lähettiläille joulupäivänä, kertoo BBC.

Laajassa sopimuksessa on sovittu muun muassa vapaakaupasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteistyöstä, turvallisuuteen liittyvistä asioista ja riitojen ratkaisemisesta. Sopimuksen ulkopuolelle jäävät ulkopolitiikka, ulkoinen turvallisuus sekä puolustus.

Britannian EU-eron siirtymäaika päättyy kuluvan vuoden lopussa, jolloin sopimus astuu voimaan. Sopimus on hyväksyttävä vielä EU-parlamentissa sekä Britannian parlamentissa.

Britannian parlamentin on määrä äänestää sopimuksesta ensi keskiviikkona. Työväenpuolue on kutsunut sopimusta ”ohueksi”, mutta se on ilmoittanut äänestävänsä sopimuksen puolesta, koska pitää kauppasopimuksetonta tilaa vielä huonompana vaihtoehtona.

Euroopan parlamentissa sopimuksen ratifioiminen venyy todennäköisesti ensi vuoden puolelle. Komissio ehdotti jouluaattona, että uutta sopimusta sovelletaan väliaikaisesti helmikuun 28. päivään asti.

Sopimuksesta on julkaistu toistaiseksi vasta 34-sivuinen tiivistelmä. BBC:n mukaan sopimusasiakirja sisältää liitteineen kaikkiaan noin 1 500 sivua ja on määrä julkaista pian.

Esimakua sopimuskirjasta sai Britannian pääministeri Boris Johnsonin jouluaattona Twitterissä julkaisemasta joulutervehdyksestä, jossa hän heilutteli paksua paperinivaskaa.

Videoviestissään Johnson iloitsi sopimuksesta ja suositteli sitä luettavaksi joulunpyhinä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kiitteli jouluaattona Brysselissä pitkien neuvottelujen jälkeen syntynyttä sopimusta reiluksi ja tasapainoiseksi.

Sopimus syntyi neljä ja puoli vuotta sen jälkeen, kun Britannia äänesti Brexitin puolesta.