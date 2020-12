Vaalit hävinneen Donald Trumpin pelätään heittäytyvän entistäkin arvaamattomammaksi, kun vastahakoinen luopuminen vallasta häämöttää vajaan kuukauden päässä.

Yhdysvalloissa vallanvaihto lähenee, mutta presidentti Donald Trumpilla on vielä vajaa kuukausi aikaa hämmentää yleisöä ja toteuttaa mielijohteitaan.

Yhdysvaltalaismediaa huolestuttaa, mitä valtaansa takertunut Trump mahtaa vielä keksiä ennen kuin uusi presidentti Joe Biden astuu virkaansa 20. tammikuuta.

”Siihen asti kysymys kuuluu, kuinka paljon vahinkoa kostonhimoinen, harhaluuloinen ja salaliittoteorioihin kallellaan oleva pian väistyvä presidentti voi vielä saada aikaan?” kirjoittaa CNN.

CNN pelkää, että asemansa menettävää presidenttiä ei rajoita enää juuri mikään, ja halu aiheuttaa sekasortoa on kasvanut entistäkin suuremmaksi.

Viime päivinä Trump on muun muassa tyrmännyt kongressin hyväksymän koronatukipaketin sekä tehnyt joukon kiisteltyjä armahduksia.

Armahdettujen joukossa on niin irakilaisia siviilejä surmanneita palkkasotilaita kuin useita presidentin läheisiä liittolaisia, kuten entinen neuvonantaja Roger Stone ja kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Kaikkein eniten Trump haluaisi käyttää jäljellä olevaa vaikutusvaltaansa presidentinvaalituloksen muuttamiseen, jotta Valkoista taloa ei tarvitsisi jättää häviäjänä, mutta sitä hän on voimaton tekemään, The New York Times kirjoittaa.

Lehden mukaan Trump on lähes eristänyt itsensä Valkoiseen taloon, missä hän on twiittamisen ja televisionkatselun lomassa isännöinyt salaliittoteoreetikkoja ja kiihkeimpiä kannattajiaan. Yhdessä he ovat pallotelleet ideoita vaalituloksen haastamisesta kongressissa ja jopa turvautumisesta poikkeuslakiin.

”Kukaan ei odottanut hänen hiipuvan hiljaa eläkkeelle”, CNN huomauttaa. Trump yrittää epätoivoisesti pitää huomion valokeilan yhä itsessään, vaikka hänen henkilökuntansa on ohjeistettu siivoamaan työpöytänsä.

Presidentti Donald Trump lähdössä Valkoisesta talosta vaimonsa Malanian kanssa joulun viettoon keskiviikkona.­

CNN:n mukaan Trump voi viimeisinä päivinään aiheuttaa Yhdysvalloissa vahinkoa kahdella tavalla: sekä aggressiivisella suunnittelulla että laiminlyömällä johtajan velvollisuudet.

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat yritykset mitätöidä presidentinvaalien tulos ja julistautua niiden voittajaksi tappiosta huolimatta. Presidentti on kylvänyt käyttäytymisellään suurta epäluottamusta Yhdysvaltain poliittista järjestelmää ja oikeudenmukaisia vaaleja kohtaan äänestäjiensä keskuudessa.

CNN:n mukaan presidentin kanslian henkilökunta ja armeijan johto ovat huolissaan, että Trump voisi vielä käyttää presidentin ja ylipäällikön valtaansa vaarallisella tavalla.

Trumpin välinpitämätön suhtautuminen useisiin kriiseihin, kuten koronaviruspandemiaan, on taas esimerkki velvollisuuksien laiminlyönnistä. Yhdysvalloissa koronavirustartunnan on saanut yli 18 miljoonaa ihmistä ja sen seurauksena on kuollut yli 320 000 ihmistä.

”Ei ole näkyvissä merkkejä, että Trump välittäisi tarjota johtajuuttaan jättimäisen rokotusohjelman menestymiseksi ja pandemian lopettamiseksi”, CNN toteaa.

Presidentin entisten neuvonantajien mielestä on huolestuttavinta, että avustajien ydinryhmä presidentinkansliassa on kutistunut asteittain niin pieneksi, että Trumpin toppuuttelusta on tullut päivittäinen kamppailu.

Avustajat ovat usein yhdessä johdonmukaisesti työskentelemällä voineet saada hänet perääntymään riskialttiista, laillisesti kyseenalaisista ja vaarallisista ideoista, kirjoittaa The New York Times.

”Ihmisiä, jotka sanovat hänelle asioita, joita hän ei halua kuulla, on entistä vähemmän”, Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John R. Bolton kommentoi lehdelle.

Monet Trumpin avustajat toivovat, että joulunvietto Floridan Palm Beachillä sijaitsevassa Mar-a-Lago-kartanossa toisi hänelle tervetulleen maiseman- ja näkökulmanvaihdoksen. Trump lähti Floridaan keskiviikkona ja hänen on määrä palata takaisin Valkoiseen taloon vuodenvaihteen jälkeen.

