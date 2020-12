Koronavirus on iskenyt Italian jo entisestään matalaan syntyvyyteen: Lapsia on ennusteen mukaan syntymässä vähiten sitten vuoden 1861

”Pelon ja epävarmuuden ilmapiiri” vaikuttaa syntyvyyteen ja heikentää myös Italian taloudellisia näkymiä.

Italia on ollut jo pitkään yksi matalimman syntyvyyden maista Euroopassa, mutta koronaepidemia uhkaa vähentää syntyvyyttä entisestään.

Jo viime vuonna Italian oli syntyvyys oli matalampi kuin koskaan aiemmin sitten vuoden 1861, jolloin Italia yhdistyi yhdeksi valtioksi. Vuonna 2019 Italiassa syntyi 420 000 lasta ja kuolleita oli 647 000.

Vuonna 2020 syntyneiden lasten määrä on alenemassa entisestään noin 408 000:aan. Koronavirus puolestaan on nostamassa vuoden 2020 kuolleiden määrän pitkästä aikaa yli 700 000:n.

Luvut perustuvat Italian tilastokeskuksen Istatin hiljattain tekemään arvioon, ja asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Viimeksi Italiassa on kuollut vuodessa yli 700 000 ihmistä vuonna 1918, kun ensimmäinen maailmansota päättyi ja espanjantauti riehui eri puolilla maailmaa. Tuolloin Italiassa oli tosin lähes puolet vähemmän asukkaita kuin nykyään. Italian asukasluku on nykyään noin 60 miljoonaa.

Istatin johtaja Gian Carlo Blangiardo on arvioinut, että ennätysmatalan syntyvyyden syy on ”pelon ja epävarmuuden ilmapiiri”, joka vaikuttaa negatiivisesti italialaisten parien lastentekosuunnitelmiin.

Koronapandemia iski ensimmäisenä ja pahiten Euroopassa juuri Italiaan viime keväänä. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut Italiassa tänä vuonna yli 67 000 ihmistä helmikuun jälkeen.

Samaan aikaan Italian työttömyysasteen ennustetaan nousevan tämän vuoden 9,4 prosentista 11 prosenttiin vuonna 2021.

Italiassa on tähän mennessä todettu jo yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa.

Eniten taloudellista kärsimystä pandemia on aiheuttanut Italiassa naisille, joista monet ovat menettäneet työnsä ja joutuneet hoitamaan kotona lapsia, kun koulut olivat pitkään suljettuina.

”Sukupuolten välinen epätasa-arvo sekä työpaikkojen ja lastenhoitopalvelujen puute korostavat ongelmaa, kun taas covid[-19] on entisestään pahentanut asiaa ja epävarmuutta”, Milan-Bicoccan yliopiston sosiologi Giorgia Serughetti sanoi The Guardianille.

”Moni on menettänyt työpaikkansa, se on todellisuutta, joten he kysyvät itseltään: Jos saan lapsen tänään, kuka tietää, onko minulla työpaikka vielä huomenna?”

Muun muassa Italian presidentti Sergio Mattarella varoitti aiemmin tänä vuonna, että madaltuva syntyvyys on Italialle ”olemassaoloa uhkaava ongelma”.

Italian tilastokeskuksen mukaan Italiassa on jokaista lasta kohti viisi yli 65-vuotiasta vanhusta.

”Ikääntyvä väestö on ongelma koko maan järjestelmälle, ei ainoastaan taloudelle”, Serughetti sanoi.

”Vähemmän nuoria tarkoittaa vähemmän energiaa ja ideoita.”