Ainakin kymmenen kiipeilijää on kuollut lumimyrskyissä Elbursvuorilla Iranissa

Useita ihmisiä on kadoksissa Iranissa olleiden lumimyrskyjen jäljiltä.

Ainakin kymmenen kiipeilijää on kuollut ja useita on kadoksissa Iranin pääkaupungin Teheranin lähettyvillä Elbursvuorilla tapahtuneiden lumimyrskyjen takia. Asiasta on kerrottu uutistoimisto Reutersin mukaan maan valtiollisessa mediassa.

Valtiollisen median Iribin mukaan kymmenestä kuolleeksi vahvistetusta yhdeksän oli kuollut vuorilla ja yksi sairaalassa pelastamisen jälkeen.

Ainakin seitsemän oli edelleen kadoksissa, kertoi kadonneita vuorilta etsineen Iranin Punaisen Puolikuun edustaja Mehdi Valipour. Yön ajaksi keskeytettyjä etsintöjä oli tarkoitus jatkaa sunnuntaiaamuna, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Useissa Iranin osissa on ollut viime päivinä sankkoja lumisateita ja kovaa tuulta, mikä on häirinnyt muun muassa liikenteen kulkua.

Kadoksissa on myös useita miehistön jäseniä myrskyihin joutuneelta laivalta Persianlahdella.