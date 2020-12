Arkeologia

Paikan päältä löytyi myös muun muassa jäänteitä ruokakojussa tarjotuista ruoka-aineksista.

Pompejin raunioista paljastettiin lauantaina lähes parituhatta vuotta vanhan ruokakojun jäännökset.

Uutistoimistot AFP ja Reuters luonnehtivat niin sanottua thermopoliumia Rooman ajan aikaiseksi vastineeksi nykyaikaiselle katuruokaa ohikulkijoille myyvälle pikaruokakojulle. Muun muassa eläinkuvioin koristellun myyntipaikan jäännökset kaivettiin osittain esiin jo viime vuonna, mutta nyt arkeologit ovat kaivaneet sen esiin kokonaisuudessaan, kertoo AFP.

”Tämä on poikkeuksellinen löytö. On kyse ensimmäisestä kerrasta, kun esiin on kaivettu kokonainen thermopolium”, sanoi Pompejin arkeologista puistoa johtava Massimo Osanna Reutersin mukaan.

Thermopoliumit olivat Rooman valtakunnassa suosittuja, ja niitä oli pelkästään Pompeijissa vähintään kymmenittäin.

Paikan päältä on löytynyt jäänteitä siellä tarjotuista ruoka-aineksista, sillä sieltä on havaittu muun muassa ankanluiden, kalojen, etanoiden ja viinin maun muokkaamisessa käytettyjen härkäpapujen jäänteitä.

Kojun lähettyviltä on löydetty myös mahdollisesti tulivuorenpurkauksen takia kuolleiden ihmisten jäänteitä.

Pompejin kaupunki jäi vuonna 79 tulivuori Vesuviuksen purkauksen alle. Osittain esiin kaivetusta kaupungista tehdään säännöllisesti arkeologisia löydöksiä.

Pompeji kuuluu Italian suosituimpiin matkailunähtävyyksiin.