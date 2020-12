Tukipaketti on sidottu liittovaltion ensi vuoden budjettiin. Liittovaltion virastot sulkeutuvat tiistaina, jos presidentti pysyy päätöksessään.

Miljoonien amerikkalaisten työttömyyskorvausten maksatukset katkesivat lauantaina, kun väistyvä presidentti Donald Trump ei allekirjoittanut 900 miljardin dollarin koronatukipakettia. Kongressin molemmat kamarit ovat hyväksyneet paketin, mutta presidentille se ei kelpaa.

Tukipaketti on sidottu liittovaltion ensi vuoden budjettiin. Ellei presidentti allekirjoita pakettia, sulkeutuu osa liittovaltion virastoista jo tiistaina, kertoo The New York Times.

Tukipakettiin kuuluu yritys- ja maataloustukien lisäksi muun muassa 300 dollarin viikoittainen korotus työttömyyskorvauksiin maaliskuun loppuun saakka.

Kiistan ytimessä ovat kuitenkin kotitalouksille lähetettävät suorat rahalähetykset.

Kongressin republikaanit ja demokraatit pääsivät viime maanantaina sopuun, jonka mukaan alle 75 000 dollaria eli 61 000 euroa vuodessa ansaitsevat taloudet saavat valtiolta 600 dollarin sekin. Tulojen noustessa summa pienenee asteittain.

Trump on vaatinut summan nostamista kahteen tuhanteen dollariin eikä ole muuttanut kantaansa.

”2 000 dollaria plus 2 000 dollaria perheenjäsenille, ei 600”, Trump twiittasi lauantai-iltana itärannikon aikaa.

”Muistakaa, tämä oli Kiinan vika.”

Tilanne on erikoinen, sillä 2 000 dollarin suora tuki oli Trumpin esitys, jota demokraatit alun perin tukivat, mutta valtion velkaantumista säikähtäneet republikaanit vastustivat.

Ensi kuussa virkaan astuva Yhdysvaltain uusi demokraattipresidentti Joe Biden tuomitsi Trumpin jääräpäisyyden vastuuttomaksi.

”Päivä joulun jälkeen, eivätkä miljoonat perheet tiedä, selviävätkö he”, Biden kommentoi BBC:n mukaan.

”Koska presidentti Donald Trump kieltäytyy allekirjoittamasta pelastuspakettia, jonka kongressi on hyväksynyt molempien puolueiden ylivoimaisella enemmistöllä.”