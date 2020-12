Venäjä kotiutti tapaninpäivänä Syyrian al-Holin ja Rojin leireiltä 19 lasta, yhteensä lapsia on tuotu jo lähes 300 – Leireillä asuvien aikuisten kohtalosta odotetaan vielä päätöstä

Al-Holin ja Rojin leirien äideistä ei Venäjällä juuri puhuta. Viranomaiset joutuvat luultavasti ottamaan kantaa äitien kotiuttamiseen lähiaikoina. Uutistoimisto Interfaxin mukaan 36 Turkin puolelle paennutta äitiä ja lasta on nimittäin pyytänyt edustustolta lupaa palata Venäjälle.

Venäjä kotiutti tapaninpäivänä Syyrian al-Holin ja Rojin leireiltä 19 lasta, jotka ovat Venäjän kansalaisia ja joutuneet terroristijärjestö Isisin Irakissa ja Syyriassa 2014–2019 hallitseman niin sanotun kalifaatin alueelle.

Venäjän ilmavoimien lento toi lapset Tškalovskin sotilaskentälle Moskovan koillispuolelle. Iältään lapset olivat 3–15-vuotiaita. Uutistoimisto Interfaxin mukaan lapset ovat kotoisin Dagestanista ja Baškiriasta sekä Saratovin ja Kemerovon alueilta.

Venäjän lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsovan mukaan lapset joutuvat koronakaranteeniin, mutta heidät pyritään saamaan sukulaistensa hoiviin uuteenvuoteen mennessä.

Kyseessä oli jo kahdestoista Venäjän ilmavoimien lento, jolla kotiutettiin lapsia etupäässä al-Holin leiriltä Koillis-Syyrian kurdialueelta, kertoo uutissivusto Kavkazki uzel. Edellisellä, marraskuun kotiutuslennolla Moskovaan lensi 31 lasta Isis-terroristien omaisten kansoittamilta leireiltä.

Ensimmäinen lasten kotiutuslento Venäjälle tehtiin joulukuussa 2018. Yhteensä lapsia on tuotu Venäjälle ennen tätä lentoa 274, joista 122 Irakista ja 152 Syyriasta. Edellisellä, marraskuun lennolla lapsia lennätettiin Moskovaan 31.

Kuznetsovan mukaan kotiutukset jatkuvat: yhteensä 91 leirilapsella on jo matkustusasiakirjat valmiina kotimatkaa varten.

Luvut tekevät Venäjästä ylivoimaisesti maailman ahkerimman leireillä riutuvien lasten kotiuttajan. Suurin osa lapsista on joko kotoisin Kaukasian islamilaisista tasavalloista, tai he ovat syntyneet sieltä kotoisin oleville vanhemmille Syyrian tai Irakin konfliktialueella. Kuznetsovan mukaan heidän alkuperäänsä on selvitetty tarvittaessa dna-testein.

Al-Holin ja Rojin leireillä olevista lasten äideistä Venäjällä ei sen sijaan ole juuri puhuttu. Yksi syy saattaa olla, että orpolapsiakin on vielä kotiutettavaksi riittänyt. Kavkazki uzel -sivuston mukaan pelkästään dagestanilaisia on Syyrian kahdella leirillä vielä ”satoja, ellei tuhansia”.

Naisiakin leireiltä on ilmeisesti kotiin tuotu. Ainakin tutkimuslaitos ICG kertoi runsas vuosi sitten julkaisemassaan raportissa, että Venäjälle olisi kotiutettu noin kaksisataa ”naista ja lasta”.

Moskovalle kuuliaisen Tšetšenian tasavallan ikipresidentin Ramzan Kadyrovin ihmisoikeusneuvoston jäsen Heda Saratova valitti runsas vuosi sitten Radio Svobodan haastattelussa, ettei äitien kotiuttamiseen kiinnitetä vakavaa huomiota, vaikka syytä olisi ja vaikka naiset ovat Venäjän kansalaisia. Naiset pääsevät leireiltä Saratovan mukaan pakoon maksamalla suuria summia ihmissalakuljettajille.

”Minä olen heihin kaikkiin [leirien tšetšeeniäiteihin] yhteydessä ja neuvon, keskustelen ja autan minkä pystyn”,Saratova sanoi.

”Mutta nyt tämä on Anna Kuznetsovan hallinnon heiniä.”

Viranomaiset joutuvat luultavasti ottamaan kantaa äitien kotiuttamiseen lähiaikoina. Uutistoimisto Interfaxin mukaan 36 Turkin puolelle paennutta äitiä ja lasta on nimittäin pyytänyt edustustolta lupaa palata Venäjälle.

Venäjän viranomaiset katsoivat terroristijärjestön riveihin Kaukasukselta värväytyneiden maasta lähtöä hetken läpi sormien ennen vuoden 2014 Sotšin olympialaisia, mutta tämä epävirallinen politiikka päättyi pian olympialaisten jälkeen.

Väkeä muutti konfliktialueelle kuitenkin paljon, muttei vain Isisin riveihin. Esimerkiksi tšetšeenit ovat olleet arvostettuja taistelijoita sekä terroristien joukoissa että Venäjän armeijan ja siihen liittyneen Wagner-palkkasotilasjoukon parissa.

Isisin riveihin värväytyi sankoin joukoin väkeä myös Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista. Diplomaattilähteet kertoivat runsas kaksi viikkoa sitten Radio Free Europelle, että Tadžikistan valmistelee ”satojen” äitien ja lasten kotiuttamista Koillis-Syyrian leireiltä.

Euroopassa Isis-perheiden kotiuttamisennätys on Kosovolla, joka toi viime vuoden huhtikuussa kerralla Syyrian leireiltä kotiin 180 äitiä ja lasta.

Suomi toi viikko sitten Syyrian kurdialueelta kotiin kaksi naista ja kuusi lasta yhteislennolla Saksan kanssa.