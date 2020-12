Kremlin tiedottaja vahvisti Putinin rokotekannan sunnuntaina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin piti etäkokouksen hallituksen kanssa kesäasunnollaan jouluaattona. Koronapandemian aikaan Putin on pääasiassa tehnyt etätöitä.­

Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoo ottaa venäläisen Sputnik V -rokotteen koronavirusta vastaan, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän valtion televisiossa sunnuntaina.

”Hän sanoi, että hänet rokotetaan. Hän teki tämän päätöksen ja odottaa, kunnes kaikki muodollisuudet on tehty”, tiedottaja sanoi Rossija 1 -kanavalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäjä käynnisti vapaaehtoisen rokotusohjelman venäläisvalmisteisella Sputnik V -rokotteella aiemmin joulukuussa. Ensimmäisenä rokotteen ovat saaneet riskiryhmät Moskovassa.

Yli 60-vuotiaat saattavat alkaa saada rokotetta maanantaista alkaen, Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi verkkosivuillaan sunnuntaina.

68-vuotias Putin on sanonut aiemmin, että venäläinen rokote on tehokas ja turvallinen. Hän on todennut myös, ettei ole mitään syytä olla ottamatta rokotetta.

Koronaepidemian levittyä Venäjälle Putin on pääasiassa tehnyt etätöitä ja hoitanut kohtaamisia videopalavereina. Hän on myös rajoittanut matkustelua.

Elokuussa Putin kertoi, että yksi hänen tyttäristään on osallistunut rokotteet kliinisiin kokeisiin, eikä siitä koitunut tälle ongelmia.