Andy Pope on tunnistanut kahdeksassa vuodessa yli 2100 epäiltyä rikollista Länsi-Midlandsin poliisipiirissä Britanniassa.­

Britanniassa Länsi-Midlandsin poliisipiiri on saanut palvelukseensa todellisen haukansilmän. Poliisipiiri tiedotti viikonloppuna, että kollegoidensa ”muistimieheksi” ristimä poliisi Andy Pope on tunnistanut uransa aikana jo yli 2 100 epäiltyä kasvojen perusteella.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun hämmästyttävän kasvomuistin omaava poliisi on nostettu Britanniassa julkisuuteen. Jo vuonna 2018 Pope palkittiin, koska hän oli tuolloin jo yli viisi vuotta kestäneen uransa aikana ehtinyt tunnistaa yli tuhat epäiltyä partioidessaan Länsi-Midlandsin alueella.

Asiasta kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä brittilehti Birmingham Mail.

Pope on vuodesta 2012 partioinut kaduilla ja julkisissa liikennevälineissä liikenneyhteyksien solmukohdissa Länsi-Midlandsin alueella, poliisi kertoo tiedotteessa. Pope viettää siis työajastaan suurimman osan junissa ja linja-autoissa.

Ennen partiointia Pope tutustuu poliisin raportteihin ja turvakameroiden kuviin, joissa näkyy epäiltyjen kasvoja. Tämän jälkeen hän lähtee partioimaan ja hyödyntää poikkeuksellisen terävää kasvomuistiaan.

Kykynsä ansiosta Pope, 43, tunnistaa epäiltyjä rikollisia esimerkiksi kaduilla, busseissa ja kahviloissa.

Redditchistä kotoisin oleva Pope sanoo, että hänen ilmiömäistä kasvomuistiaan on hankala selittää.

”Se on vain vaisto joka kertoo, että tämä on se henkilö, ja onneksi se on osoittautunut oikeaksi”, Pope kertoo tiedotteessa.

Rikollisten tunnistamista ei ole hidastanut sekään, että kuluneena vuotena monet ihmiset ovat pitäneet kasvoillaan maskeja. Popen mukaan hän onnistui tunnistamaan Birminghamin keskustassa epäillyn, jolla oli kasvosuoja naamallaan.

”Vaikka vuosi on ollut poikkeuksellinen, olen jatkanut niin kuin ennenkin ja valmistautunut samalla tavalla tullessani vuoroon”, Pope sanoi.

”Varaudun siihen, että olen täysin päivittänyt tietoni niistä ihmisten kuvista, joita poliisi etsii, ja se on toiminut.”

Ennätyspäivänä Pope on partioidessaan tunnistanut jopa 17 epäiltyä rikollista, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Kerran hän tunnisti ravintolassa istuvan epäillyn seisoessaan itse ulkona liikennevaloissa, BBC kertoo.

Tunnistettujen rikollisten joukossa on muun muassa ryöstäjiä, seksuaalirikollisia ja murtovarkaita.

Pope on jäsenenä maailmanlaajuisessa, vain 20 jäsenen ”supertunnistajien” yhdistyksessä nimeltään The Association of Super Recognisers.

Jäseneksi pääsee vain, jos pystyy todistamaan poikkeuksellisen muistin. Yhdistys haluaisi, että poikkeuksellinen tunnistuskyky hyväksyttäisiin osaksi virallisia rikosteknisiä tutkimuksia.

Ansioituneisuutensa vuoksi Pope on ehdolla vuoden 2020 urheimmaksi britiksi.

Tätä vauhtia Pope on saavuttamassa seuraavan etappinsa, eli hän tulee tunnistamaan kymmenessä vuodessa 2 500 rikollista.

”Tärkeintä on se, että voin auttaa rikollisten kiinni ottamisessa, ja että kaduilla on turvallista, erityisesti tällaisena vuotena, joka on takana”, Pope kertoi poliisin tiedotteessa.