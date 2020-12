Vastakkainasettelu kärjistyi sen jälkeen kun perinteisesti pojille suunnattu The Boy Scouts alkoi hyväksyä tyttöjä mukaan toimintaansa vuonna 2018.

Yhdysvalloissa kaksi partiojärjestöä, tytöille suunnattu Girl Scouts of the USA ja pojille perinteisesti suunnattu Boy Scouts of America ovat ajautuneet ilmiriitaan ja käräjille.

Girl Scouts syyttää oikeudessa Boy Scouts -järjestöä siitä, että tyttöpartiolaisjärjestön värväystoiminta on kärsinyt, koska Boy Scouts on avannut palveluja myös tytöille. Girl Scoutsien asianajajien mukaan Boy Scoutsien toiminta on aiheuttanut hämmennystä, jonka vuoksi jotkut tytöt ovat tahtomattaan liittyneet poikapartiolaisiin.

Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradio BBC.

Järjestöillä on myös erimielisyyksiä siitä, saako värväystoiminnassa käyttää sanoja ”partio”, ”partiolaiset” tai ”partiotoiminta”.

Partio on Britanniassa 1900-luvun alussa perustettu maailmanlaajuinen nuorisoliike, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista ”vastuuntuntoisia kansalaisia”.

Yhdysvaltain poikapartiolaiset esittivät lauantaina oikeudessa todisteita siitä, että tyttöpartiolaiset ovat käynnistäneet ”kenttäsodan” estääkseen The Boy Scouts -järjestöä ottamasta tyttöjä mukaan toimintaansa, uutistoimisto AP raportoi.

Lausunnossa The Boy Scouts kertoi laajentaneensa toimintaansa tyttöihin, koska perheet olivat vuosien ajan pyytäneet samaa ohjelmaa tytöille ja pojille. Monet tytöt ovat myös haaveilleet The Boy Scouts -järjestön tarjoamasta korkeimmasta partiolaisten arvonimestä, joka on Eagle Scout, The Boy Scouts kertoo.

Omassa kanteessaan tyttöpartiolaiset ovat syyttäneet poikapartiolaisia The Girl Scouts -järjestön vahingoittamisesta, hämmennyksen lisäämisestä ja tavaramerkkirikkomuksista.

”Boy Scoutsien tekemän oikeusloukkauksen vuoksi vanhemmat ovat erehdyksessä ilmoittaneet tyttäriään Boy Scoutseihin luullen, että kyse oli Girl Scoutsista”, tyttöpartiolaisten asianajajat sanoivat uutistoimisto AP:n mukaan.

Heidän mukaansa erehdyksiä ei ole tapahtunut ennen vuotta 2018, jolloin Boy Scouts alkoi hyväksyä myös tyttöjä toimintaansa.

Girl Scoutsin mukaan Boy Scouts on aloittanut villin, tyttöihin kohdistuvan värväystoiminnan, mikä on saanut perheet hämmennyksen valtaan ja ajanut harrastejärjestöt keskinäiseen kilpailuun.

Ainakin 120 000 tyttöä on liittynyt Boy Scouts -järjestöön sen jälkeen kun tyttöjen jäsenyys tuli mahdolliseksi 2018.

Girl Scouts- ja Boy Scouts -järjestöt ovat molemmat kokeneet jäsenkatoa viime vuosina.

Girl Scoutsin asianajajien mukaan tyttöjä on värvätty samoilla menetelmillä ja samankaltaisilla iskulauseilla, mitä Girl Scouts on käyttänyt värväystoiminnassa vuosikymmenien ajan. Järjestöt kiistelevät nimenomaan Scout -sanan (partio) käytöstä.

The Boy Scouts on huomauttanut, että se on käyttänyt Scout-sanaa markkinoinnissaan yli sadan vuoden ajan, eikä mitään tavaramerkin loukkaamista ole sen mukaan tapahtunut.

The Boy Scouts of America perustettiin vuonna 1910, ja se on vuodesta 1922 alkaen kuulunut maailmanlaajuiseen Partioliikkeen Maailmanjärjestöön.

The Girl Scouts perustettiin vuonna 1912, ja se kuuluu maailmanlaajuiseen Partiotyttöjen Maailmanliittoon.