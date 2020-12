Kansalaisjournalistin kerrotaan joutuneen kidutetuksi ennen oikeudenkäyntiä. Sosiaaliseen mediaan epidemiasta raportoinutta naista syytettiin rikoksesta nimeltä riidankylväminen ja ongelmien lietsominen. Kiina käyttää usein tätä lainkohtaa toisinajattelijoiden hiljentämiseen.

Kiinan Wuhanissa levinneestä koronavirusepidemiasta viime helmikuussa sosiaalisessa mediassa raportoinut Zhang Zhan on tuomittu Kiinassa neljäksi vuodeksi vankeuteen, kertoo hänen oikeusavustajansa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa viruksesta kertonut kansalaisjournalisti on joutunut Kiinassa oikeuteen, kertoo yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times.

Aiemmin juristina työskennellyt Zhang matkusti viime helmikuussa Kiinan Wuhaniin ja jakoi tietoa siellä leviävästä koronavirusepidemiasta sosiaalisten medioiden kuten WheChatin, Twitterin ja Youtuben kautta. Hän jakoi esimerkiksi videoita potilaista, joita oli ahdettu sairaalan käytävälle ja kertoi vainosta, jota muut koronavirusepidemiasta kertoneet olivat kohdanneet.

Toukokuun puolessavälissä Zhangin raportointi loppui, ja hän katosi. Myöhemmin ilmeni, että viranomaiset olivat ottaneet hänet kiinni.

Zhangia syytettiin rikoksesta nimeltä riidankylväminen ja ongelmien lietsominen. Kiina käyttää usein kyseistä lainkohtaa toisinajattelijoiden hiljentämiseen.

Hänet tuomittiin shanghailaisessa tuomioistuimessa. Kiinassa ei ole riippumattomia tuomioistuimia. Oikeuslaitos on Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen ohjauksessa.

Ennen oikeudenkäyntiä Zhang oli syömälakossa protestina kohtelulleen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Kiinan viranomaiset pakkoruokkivat ja kiduttivat häntä.

Kiina pyrki peittelemään koronaviruksen leviämistä, kun epidemia levisi Wuhanin kaupungissa Hubein maakunnassa viime vuodenvaihteen tienoilla. Asiasta kertoi esimerkiksi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN joulukuun alussa.

Myöhemmin Kiina reagoi virukseen tiukoilla liikkumisrajoituksilla ja yhteiskunnan sululla, ja viruksen leviäminen on sittemmin saatu paljolti kuriin maassa.