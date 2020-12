Virus on levinnyt Britanniassa jo ainakin syyskuusta asti.

Britanniassa tehokkaasti levinnyttä koronaviruksen muunnosta on löytynyt jo yli 20 maasta.

Maanantaina Kouvolan Sanomat kertoi, että muunnosta on löytynyt myös Suomesta. Muunnoksen kantaja varmistui Kymenlaaksossa joulunpyhinä ja hän oli tullut Länsi-Euroopasta, lehti kertoo.

Maanantaina uutta muunnosta kertoi löytäneensä myös Etelä-Korea. Etelä-Korean terveysviranomaiset kertoivat, että muunnosta oli todettu kolmella ihmisellä, jotka tulivat Lontoosta 22. joulukuuta, kertoi uutistoimisto Reuters.

Sunnuntaina muunnosta kerrottiin löytyneen Jordaniassa, Kanadassa, Portugalissa ja Norjassa.

Aiemmin viruksen löytymisestä ovat kertoneet Euroopassa Britannian lisäksi myös muun muassa Italia, Saksa, Alankomaat, Tanska, Sveitsi, Ranska, Ruotsi ja Espanja.

Aasiassa muunnos on levinnyt lisäksi ainakin Singaporeen ja Japaniin. Afrikan mantereella muunnoksen löytymisestä on kerrottu Nigeriassa ja Etelä-Afrikassa. Muualla muunnosta on löytynyt myös Australiasta ja Libanonista.

Viruksen löytymisestä eri maista ovat kertoneet eri tiedotusvälineet, esimerkiksi Reuters, AFP, Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, Sky News, Deutsche Welle ja The Japan Times.

Viruksen muunnos havaittiin ensin Britanniassa. Siellä hallitus asetti muunnoksen takia ennen joulua yllättäen tiukat liikkumisrajoitukset Lontooseen ja Kaakkois-Englantiin.

Lue lisää: Koronaviruksen uusi muunnos ei ole hallinnassa, sanoo Britannian terveysministeri – Tämä muuntuneesta viruksesta tiedetään

Muuntuneen viruksen on Britanniassa todettu levinneen nopeammin kuin alkuperäinen koronavirus. Sen ei ole kuitenkaan todettu aiheuttavan vakavampaa tautimuotoa alkuperäistä enempää.

Viruksen muunnos havaittiin ensi kertaa syyskuussa Etelä-Englannissa, kertoo BBC.