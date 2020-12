Venäjää on kritisoitu sen tavasta laskea koronakuolemien määrää.

Venäjä kertoi maanantaina, että yli 186 000 ihmistä on kuollut maassa koronavirukseen, mikä on yli kolminkertainen luku aiemmin raportoituun verrattuna.

Maan tilastoviranomaisen Rosstatin mukaan tammikuusta marraskuuhun raportoitiin kaikkiaan noin 230 000 kuolemaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Varapääministeri Tatjana Golikovan mukaan kuolleisuuden kasvusta yli 81 prosenttia johtuu koronaviruksesta.

Reutersin laskelmien mukaan Venäjällä on huhtikuusta marraskuuhun asti raportoitu 20 prosenttia enemmän kuolemia kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisvuonna.

Koronatartuntoja on Venäjällä raportoitu yli kolme miljoonaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on kuitenkin aiemmin raportoitu vain 55 000.

Venäjää on kritisoitu siitä, että maa on lukenut koronakuolemiksi vain ne, joiden kohdalla koronavirus on ruumiinavauksessa todettu pääasialliseksi syyksi.

Rosstatin uuden tiedon valossa Venäjällä on todettu kolmanneksi eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan enemmän kuolemia on todettu vain Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Koronatartuntoja Venäjällä on todettu neljänneksi eniten maailmassa, Johns Hopkins -yliopisto kertoo.

Rosstatin entinen työntekijä Aleksei Rakša kertoi AFP:lle viime viikolla, että Venäjän terveysministeriö on vääristellyt maan koronalukuja. Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet välttämään uutta yhteiskunnan koronasulkua, joka kurittaisi maan taloutta. Venäjän hallitus odottaa maan talouden notkahtavan 3,9 prosenttia tänä vuonna.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi aiemmin joulukuussa, ettei yhteiskuntaa olla sulkemassa toisin kuin monissa Euroopan maissa ennen joululomaa.

”Jos noudatamme terveysviranomaisten sääntöjä ja vaatimuksia, emme tarvitse sulkua”, Putin sanoi AFP:n mukaan.

Joissain suurissa kaupungissa ovat voimassa tiukat rajoitukset, mutta monilla alueilla rajoitukset tarkoittavat lähinnä kasvomaskin käyttöä julkisissa tiloissa ja suurten kokoontumisten välttelyä.