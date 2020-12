Tulevan presidentin mukaan nykyinen hallinto pimittää tulevalta hallinnolta tietoa, ja se voi hyödyttää Yhdysvaltojen vihollisia.

Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi valittu Joe Biden syyttää nykyisen presidentin Donald Trumpin hallintoa Yhdysvaltojen turvallisuudesta vastaavien virastojen ”kovertamisesta” ja vallansiirron viivyttelystä, joka Bidenin mielestä on riski kansalliselle turvallisuudelle.

”Totuus on, että moni niistä virastoista, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä turvallisuudellemme, on kärsinyt valtavaa vahinkoa. Monta niistä on koverrettu ontoksi – henkilöstön, toimintakyvyn ja moraalin osalta”, Biden sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvaltojen presidentiksi valittu Joe Biden puhui Delawaren Wilmingtonissa maanantaina.­

Hän puhui asiasta sen jälkeen, kun hän ja tuleva varapresidentti Kamala Harris olivat maanantaina tavanneet tulevan hallinnon ulkopolitiikasta vastaavia ihmisiä.

”Juuri nyt emme saa väistyvältä hallinnolta kaikkea keskeisiä kansallisen turvallisuuden alueita koskevaa informaatiota, jota tarvitsemme”, Biden sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Olemme kohdanneet tiesulkuja puolustusministeriön sekä hallinto- ja budjettitoimiston poliittisen johdon taholta”, hän totesi.

Bidenin mukaan hänen tuleva hallintonsa on ”kohdannut jarrutusta poliittisen johdon taholta” esimerkiksi puolustusministeriö Pentagonissa, Reuters kertoo.

Tulevan presidentin mielestä hänen on saatava ”täysi näkyvyys” esimerkiksi puolustushallinnon budjetin suunnitteluun, ettei synny sekaannuksia, joita Yhdysvaltojen viholliset voisivat yrittää käyttää hyväkseen.