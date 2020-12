Navalnyi kärsii ehdollista vankilatuomiota, ja viranomaisten mukaan hän on nyt parantunut myrkytyksestä niin hyvin, että hänen tulisi palata valvottavaksi.

Venäjä on antanut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyille uhkavaatimuksen: Navalnyin on heti lennettävä kotimaahan Saksasta ja ilmoittauduttava Moskovassa. Jos hän palaa myöhemmin, hän joutuu vankilaan.

Asiasta kertoo Venäjän vankilahallinto UFSIN tiedotteessaan. Virasto toteaa, että Navalnyi on tuomittu ehdolliseen vankeuteen ja hänen tulisi täyttää velvoitteensa olla viranomaisten valvottavana.

Navalnyi, 44, tuomittiin viiden vuoden ehdolliseen vankeuteen väitetyistä petosrikoksista vuonna 2017. Syytettä on pidetty tekaistuna ja tuomiota poliittisena.

Aleksei Navalnyi kannattajiensa ympäröimänä Ryazanissa, Venäjällä, vuonna 2017.­

Saadessaan tuomion Navalnyi oli jo ehtinyt ilmoittautua presidentti Vladimir Putinin haastajaksi vuoden 2018 presidentinvaaleihin. Rikostuomion perusteella viranomaiset myöhemmin kielsivät hänen osallistumisensa vaaleihin.

Navalnyin paluuta vaativa vankilahallinto perustelee vaatimustaan lääketieteen alan arvostetun julkaisun The Lancetin artikkelilla.

The Lancetin artikkeli ilmestyi 22. joulukuuta. Siinä kerrotaan perusterveestä 44-vuotiaasta potilaasta, joka sairastui viime elokuussa Venäjän sisäisellä lennolla ja joka siirrettiin ambulanssilennolla saksalaiseen Charité-sairaalaan hoidettavaksi. Myöhemmin todettiin, että potilas oli saanut novitšok-ryhmään kuuluvaa hermomyrkkyä.

Navalnyi sairastui elokuussa lennolla Tomskista Moskovaan, ja sen jälkeen kun hänet oli siirretty hoidettavaksi Saksaan, Saksan armeijan nimeämä laboratorio totesi hänen saaneen neuvostoliittolaislähtöistä, kemialliseksi aseeksi kehitettyä novitšok-myrkkyä. Hän on tiettävästi yhä Saksassa.

Eri maiden tutkivien journalistien yhteinen hanke kertoi joulukuussa, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyryhmä on yrittänyt murhata Navalnyita. Venäjä on toistuvasti kiistänyt Navalnyin saaneen novitšokia ainakaan Venäjällä.

Putin nimitti 17. joulukuuta pitämässään pitkässä lehdistötilaisuudessa journalistiryhmän tutkimuksia ”tempuksi” ja totesi naureskellen, että jos Venäjän turvallisuuspalvelut olisivat halunneet myrkyttää Navalnyin, he olisivat ”todennäköisesti tehneet työn loppuun”. HS kertoi asiasta joulukuussa.

Venäjän vankilahallinto on kiinnittänyt The Lancetin artikkelissa huomiota kohtaan, jossa kerrotaan, että hän on parantunut.

”Julkaisun perusteella A. A. Navalnyi kirjautui ulos Charité-klinikalta 20. syyskuuta, ja 12. lokakuuta mennessä hänen sairautensa kaikki seuraukset olivat ohi”, vankilahallinto kirjoittaa tiedotteessaan.

Nyt kun Navalnyi on terve, hänen pitäisi palata ilmoittautumaan häntä valvoville viranomaisille, Venäjän vankilahallinto tulkitsee.