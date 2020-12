EU:n vapautus­vaatimuksissa mainittiin Zhangin lisäksi nimeltä useita toimittajia, asianajajia ja ihmisoikeus­aktivisteja.

Euroopan unioni vaati tiistaina kansalaisjournalisti Zhang Zhanin ja monien muiden Kiinassa vangittujen toimittajien, asianajajien ja ihmisoikeusaktivistien vapauttamista.

Myös asianajajana työskennellyt Zhang tuomittiin maanantaina neljän vuoden vankeusrangaistukseen riidankylvämisestä ja ongelmien lietsomisesta. Hän oli jakanut keväällä Kiinan Wuhanissa tietoa koronavirusepidemiasta sosiaaliseen mediaan, kuten Twitteriin, Youtubeen ja Wechatiin.

EU:n ulkopolitiikasta vastaava tiedottaja Peter Stano sanoi tiistaina julkaistussa lausunnossaan, että luotettavien lähteiden mukaan Zhang olisi joutunut kiinnipitonsa aikana kidutuksen uhriksi ja että hänen terveydentilansa olisi heikentynyt huomattavasti.

”On äärimmäisen tärkeää, että hän saa riittävää hoitoa”, Stano kirjoitti.

Samassa yhteydessä hän kertoi EU:n vaativan Zhangin, aiemmin joulukuussa vangitun ihmisoikeusasianajajan Yu Wenshengin sekä esimerkiksi ihmisoikeusaktivisti Qin Jongminin vapauttamista.

EU:n ulkopolitiikasta vastaava tiedottaja Peter Stano puhui Brysselissä 5. maaliskuuta.­

Vapautusvaatimus annettiin EU:n ja Kiinan kannalta mielenkiintoisella hetkellä.

Tiistaiaamuna talouslehti Financial Times uutisoi, että EU ja Kiina ovat pääsemässä yhteisymmärrykseen liike-elämän investointeja koskevissa sopimusneuvotteluissa. Ilmoitusta sovun syntymisestä odotetaan myöhemmin tällä viikolla.

Seitsemän vuoden ajan hiotussa sopimuksessa on tarkoitus purkaa kaupan esteitä ja helpottaa eurooppalaisyritysten toimintamahdollisuuksia Kiinassa. Sitä on edistetty siitä huolimatta, että Kiina on toistuvasti rikkonut esimerkiksi uiguurivähemmistön ihmisoikeuksia ja kaventanut hongkongilaisten ilmaisunvapautta.

Raporttien mukaan Kiina on muun muassa teettänyt uiguureilla pakkotyötä, minkä vaikutusta sopimusneuvotteluiden kulkuun on pohdittu.

Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa sanoi HS:lle viime viikolla, että neuvotteluiden ratkaisua voisi helpottaa Kiinan sitoumus siitä, että se pyrkisi ratifioimaan lisää Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia.