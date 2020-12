Euroopassa nainen saa päättää abortista jo lähes joka maassa. Latinalaisessa Amerikassa laillinen abortti on harvinaisuus.

Argentiina saattaa tehdä historiaa ja sallia abortin ensimmäisenä suurena maana Latinalaisessa Amerikassa. Aloite sai parlamentin alahuoneen hyväksynnän aiemmin tässä kuussa, ja tiistaina asiasta äänestää senaatti.

Aborttia kannattavat vihreäpukuiset ja vastustavat sinipukuiset mielenosoittajat kerääntyivät tiistaina kongressirakennuksen edustalle Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa, kertovat uutistoimistot.

Äänestyspäätöstä odotettiin tiukan debatin jälkeen vasta myöhään illalla tai keskiviikon puolella.

”Olemme odottaneet tätä hetkeä vuosikymmeniä”, kirjoitti yli 1 500 argentiinalaista vaikuttajaa avoimessa kirjeessään senaattoreille.

”On aika tehdä historiaa. Maailma tarkkailee meitä.”

Edellisessä äänestyksessä kaksi vuotta sitten senaatti äänesti lakia vastaan, mutta tällä kertaa aloitteella on takanaan myös presidentin tuki.

Argentiinan mediassa povattiin, että uusi laki menisi senaatissa läpi, mutta vain hienoisella enemmistöllä, kertoo brittilehti The Guardian. 33 senaattoria on kertonut äänestävänsä lain puolesta, 32 vastaan ja viisi ei ole kertonut kantaansa.

Uusi laki sallisi naisen päättää raskauden keskeyttämisestä ensimmäisten 14 raskausviikon aikana. Euroopassa vastaava laki on käytössä jo lähes kaikissa maissa, joskin Suomessa aborttiin vaaditaan yhä perusteluja.

Poikkeuksen muodostavat katoliset maat Malta, Liechtenstein sekä Puola, joka kiristi aborttilainsäädäntöään entisestään tänä vuonna.

Katolisessa Argentiinassa, paavi Franciscuksen kotimaassa, kyse olisi kuitenkin historiallisesta muutoksesta.

Tähän asti raskauden keskeytykseen on voinut saada Argentiinassa luvan ainoastaan, jos raskaana olevaa naista uhkaa vakava sairaus tai kuolema, tai jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta. Jos ehdot eivät täyty, abortin tekijää uhkaa 15 vuoden vankeusrangaistus.

Samanlaiset tiukat lait on voimassa lähes kaikissa Etelä- ja Väli-Amerikan maissa Uruguayta, Kuubaa ja Guyanaa lukuun ottamatta. Lisäksi Nicaragua, Honduras ja muutamat muut pienemmät maat eivät salli aborttia edes ääritapauksissa.

Aborttilakeja ympäri maailman voi tarkastella Maailman terveysjärjestön WHO:n kartasta.

Tiukkaan aborttilinjaan Latinalaisessa Amerikassa on vaikuttanut erityisesti katolisen kirkon vahva asema, mutta osansa on ollut myös pohjoisnaapurilla Yhdysvalloilla, jonka avustusohjelmilla ja kehitys­yhteistyörahoilla on alueen köyhille maille suuri merkitys.

Yhdysvaltojen republikaanipresidentit ovat 1980-luvulta asti sitoneet seksuaaliterveyttä ja naisten oikeuksia ajavien järjestöjen saaman tuen siihen, että ne eivät anna tietoa aborteista tai edistä naisten oikeutta aborttiin. Näin toimi viime vuosina myös Donald Trump.

Tutkimusten mukaan tietojen pimittäminen ja tukien epääminen järjestöiltä on kuitenkin vain lisännyt epätoivottuja raskauksia ja abortteja Latinalaisessa Amerikassa.

Se ei ole yllättävää, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mika Gissler.

”USA on ollut järjestöjen suuri rahoittaja. Samalla kärsivät kaikki muutkin seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, lisääntymisterveys ja esimerkiksi papa-kokeet.”

Gissler on itse tutkinut abortteja Euroopassa viime vuosikymmenellä. Tiukan aborttilainsäädännön ei ole todettu varsinaisesti vähentävän abortteja. Abortteja on tehty vähemmän sellaisissa maissa, joissa oli sallivampi lainsäädäntö.

”Keino aborttien vähentämiseksi ei ole se, että abortti kielletään. Siihen vaikuttaa ehkäisyn saatavuus, kouluopetus ja niin edelleen.”

Tiukka lainsäädäntö ei tarkoita, ettei abortteja ole, Gissler painottaa. Rikkaat saavat aborttinsa usein yksityisklinikoilta, ja syyksi merkitään keskenmeno. Köyhät etsivät muita keinoja.

Euroopassa matka toimenpiteeseen sallivamman lainsäädännön maahan ei välttämättä ole kallis, ja raskauden keskeyttäviä pillereitä myydään pimeästi.

”Useimmiten abortit tehdään nykyisin lääkkeillä. Niitä käyttävät myös laittomasti abortin tekevät.”

Ilmiö näkyy selvästi Irlannissa, jossa abortin salliva laki tuli voimaan viime vuonna.

”Ennen Irlannista mentiin Britanniaan. Abortteja on yhä sama määrä, nyt ne vain tilastoidaan Irlantiin.”

Näin kävi myös Suomessa 60-luvulla, kun aborttilakia höllennettiin, Gissler kertoo. Komplikaatioiden perusteella oli arvioitu, että laittomia abortteja tehtiin noin 20 000. Kun abortit sallittiin, niitä tehtiin saman verran.

Seuraavina vuosina aborttien määrä laski nopeasti, kun tiedon ja ehkäisyn saatavuus parani.

Suomi oli nykyisen lainsäädännön tullessa voimaan vuonna 1970 muita Pohjoismaita edellä, mutta nyt se on yksi harvoista Euroopan maista, jotka vaativat yhä perusteluja abortille.

Gissler arvelee, että lakia ei ole muutettu, koska sen lavea tulkinta mahdollistaa jo abortin käytännössä kaikille sitä pyytäville.

Pian lainsäädäntö voi meilläkin muuttua, sillä abortin sallimisesta ilman perusteluja on tehty kansalaisaloite. Se tullee eduskunnan käsittelyyn ensi vuoden puolella.