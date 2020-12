Pietari on pitkään ollut suosittu lomakohde pitkien uudenvuodenvapaiden aikana, ja tänä vuonna suosio näytti vain kasvavan. Nyt uutenavuonna ravintolat ja baarit on määrätty olemaan kiinni, ne saavat myydä vain mukaan tai terasseilla.

Ravintoloistaan ja baareistaan tunnetulle Rubinsteininkadulle on tällä viikolla pystytetty terasseja, kun viranomaiset ilmoittivat sallivansa tarjoilun terasseille uutenavuotena. Ravintolat ja baarit eivät saa päästää keskiviikosta sunnuntaille asiakkaita sisään.­

Pietari

Pietariin piti tulla kaikkien aikojen uusivuosi.

Kaupunki on ollut Venäjällä yleinen matkakohde uudenvuodenlomalla jo pitkään. Tänä vuonna sen suosio näytti vain kasvavan, kun rajat ovat koronaviruksen vuoksi kiinni.

Sitten tuli viruksen toinen aalto, joka on ollut erityisen voimakas Pietarissa. Kaupungin päättäjät lähettivät ympäri Venäjää viestiä, ettei uudenvuodenturisteja todellakaan toivota. Sen vahvistamiseksi he ilmoittivat, että uutenavuotena ravintoloihin, baareihin ja kahviloihin on pääsy kielletty, eikä museoihin tai teattereihin pääse.

”Katastrofi”, sanoo pietarilainen ravintolayrittäjä ja ravintoloitsijoiden kapinaliikettä johtava Aleksandr Konovalov.

Aleksandr Konovalovista tuli ravintoloitsijoiden kapinan kasvot. Hänen mukaansa joukko ravintoloita ja baareja aikoo pitää ovensa auki uutenavuotena kiellosta huolimatta.­

Pietaria on jo ehditty loppusyksystä kutsua Venäjän koronaviruspääkaupungiksi. Hetkittäin on näyttänyt siltä, että covid-19-sairaaloista loppuvat petipaikat.

Virallisen valtakunnallisen tilaston mukaan Pietarissa todetaan päivittäin noin 3 700 uutta tartuntaa, kun koko maan luku on noin 27 000. Viruksen aiheuttamia kuolemia on ollut Pietarissa monena päivänä lukumääräisten eniten koko maassa, tiistain tiedon mukaan 79.

Virallisten lukujen luotettavuutta on tosin epäilty jo pitkään. Pietarissakin uutissivusto Fontanka huomasi toissa viikolla, että kaupungin omissa tilastoissa tartuntojen määrä on ollut päivittäin satoja tapauksia suurempi kuin valtakunnallisessa virallisessa tilastossa.

Tartuntalukujen epävarmuus tosin ymmärretään, koska iso osa lievistä tapauksista jää piiloon. Kriittisemmin on sen sijaan suhtauduttu kuolinlukuihin.

Kriitikoiden mielestä koronaviruksen osalta kuolinsyyn määrittely on tehty tiukaksi, minkä lisäksi kuolemia tilastoidaan alakanttiin poliittisista syistä. Fontankan mukaan Pietarissakin tuhkattiin kesällä ja alkusyksystä yli 2 000 koronavirusvainajaa enemmän kuin virukseen samana aikana virallisen tilaston mukaan kuoli.

Maanantaina vallanpitäjätkin kertoivat, että koronavirus on aiheuttanut tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä noin 186 000 kuolemaa, kun virallisesti siihen on kuollut runsaat 55 000 ihmistä.

Monen pietarilaisen uudenvuoden tienoon traditioon kuuluu käyminen katsomassa Palatsiaukion kuusta.­

Vallanpitäjät eivät kuitenkaan ole halunneet ottaa käyttöön laajoja rajoituksia, koska ne ovat epäsuosittuja. Päätösvalta on aluehallinnoilla, jotka asettavat paikallisia rajoituksiaan.

Pietarissa niiden kohteena ovat olleet erityisesti ravintolat ja baarit. Ne määrättiin jo lokakuussa sulkemaan ovensa kello 23.

Nyt uudenvuoden ympärille määräyksiä tiukennettiin. Venäläiset jäävät uutenavuonna vapaille, joilta palataan töihin vasta 11. tammikuuta. Se on tärkeä lomasesonki, jota monet pidentävät alkupäästä ylimääräisillä vapaapäivillä.

Viesti tehosi, valtaosa pakettimatkan ostaneista perui matkansa ja alkoi etsiä uusia kohteita. Omatoimimatkailijoita sen sijaan on tulossa.

Uusivuosi on Pietarin ravintola-alalle vuoden tärkein sesonki, Konovalov sanoo.

”Rahat tehdään silloin. Tämä on isku vyön alle.”

Rajoitukset ovat voimassa asteittain. Viime perjantaista alkaen ovet on pitänyt sulkea kello 19. Keskiviikosta sunnuntaille sisään ei saa päästää asiakkaita, vaan ravintolat saavat myydä vain noutoruokaa. Ensi viikolla saa taas olla auki iltaseitsemään.

Konovalovin mukaan erityisesti rajoitusten alkaminen suomalaisittain sanottuna välipäivinä sai ravintolat hermostumaan. Monet yritykset järjestävät silloin hienoja illallisia, jotka tänä vuonna varattiin jo syys- ja lokakuussa, kun viranomaiset sanoivat, ettei rajoituksia ole tulossa.

”Kaikki ravintoloitsijat olivat odottaneet sitä kuukausia.”

Nyt ne peruttiin ja ennakkomaksut piti palauttaa muutenkin kutistuneista kassoista.

Osa ravintolayrittäjistä perusti Vastarinnan kartta -projektin, jonka puhemies Konovalovista tuli. Siinä on ravintoloita ja baareja, jotka aikovat jatkaa toimintaansa normaalisti. Konovalovin mukaan vaihtoehtoa ei ollut.

”Jos nyt noudattaa rajoituksia, pitää panna lopullisesti lappu luukulle.”

Ravintoloiden kapina sai laajaa huomiota. Viranomaiset jatkoivat silti sääntöjä rikkovien paikkojen ratsaamista ja sakkojen jakamista. Osa ratsioista on ollut näyttäviä, ovesta on tultu saranapuolelta ja pamppua käytetty.

Myönnytyksenä viranomaiset päättivät, että uutenavuonna voi tarjoilla myös terasseille. Pieniä terasseja onkin viime päivinä pystytetty esimerkiksi ravintoloistaan ja baareistaan tunnetulla Rubinsteininkadulla.

”Se on pilkkaa. Kuvittele nyt, pöydät ulkona pakkasessa”, Konovalov sanoo.

Konovalovin mukaan ravintola-ala ymmärtää pandemian. Se olisi silti toivonut, että sen kanssa olisi keskusteltu, koska se on myös iso työllistäjä. Nyt se kokee joutuvansa yksin maksumieheksi.

”Meillä on metro täynnä, siellä ihmiset ovat kuin sillit suolassa. Menee mihin vain julkiseen liikenteeseen, niin sama painajainen. Ruokakaupoissa sama.”

Ravintola-alan yörajoituksille on kansanterveydellisiäkin perusteita. Maskeja ei voi pitää, humalassa turvavälit unohtuvat, ja melussa tulee huudettua. Virus voi levitä helpommin.

”Silti täyssulku on tosi rankka toimi, kun monet muut palvelut toimivat normaalisti”, tupakalle baarista ulos tullut Ivan sanoo Rubinsteininkadulla.

”Ymmärrän kyllä, että turisteille haluttiin lähettää selkeä viesti, ettei kannata tulla. On parempi, etteivät tule tällaisen pandemian aikana”, hänen kaverinsa Anton sanoo.

”Mutta en ole pelännyt baareissa ja ravintoloissa. Niissä on sitä paitsi nykyisin tyhjempää.”

Sairaanhoitaja Jekaterina Zaitseva (vas.) ja Jelizaveta Panasenko ovat vähentäneet ulkonakäymistä viruksen vuoksi.­

Palatsiaukiolla sairaanhoitaja Jekaterina Zaitseva on eri mieltä.

”Minusta kiellot ovat perusteltuja, koska Pietarin koronavirustilanne on vaikea”, hän sanoo.

Hänen mukaansa monet eivät ymmärrä taudin vakavuutta. Hän itse on yrittänyt noudattaa ohjeita sekä käynyt vähemmän ulkona ja tapaamassa ihmisiä.

”Sama. Istun enemmän kotona”, sisko Jelizaveta Panasenko sanoo.

Pietarissakaan kaikki eivät usko koko pandemiaan. Jotkut kertovat kuulleensa, että covid-19-potilaista lisätuloja saavat lääkärit väärentävät koronavirustilastoja ylöspäin.

Tilanne on sama koko Venäjällä. Levada-keskuksen tuoreessa mittauksessa 57 prosenttia pelkäsi tartuntaa selvästi tai ainakin jonkin verran, 41 prosenttia ei juurikaan tai lainkaan. Pelkäävien osuus oli pienentynyt 7 prosenttiyksikköä lokakuulta.

Jelena Pravednikova ja Vladimir Pravednikov kertovat noudattavansa viranomaisten ohjeita. Itse he ovat jo sairastaneet taudin lievän version.­

Ei Palatsiaukion kirpeässä pakkasillassakaan virusta välttämättä pelätä, mutta rajoituksia kerrotaan noudatettavan.

”Jos näitä kieltoja ei noudateta, riskit tietenkin kasvavat ja sairastuneiden määrä voi kasvaa. Siksi suhtaudumme kieltoihin varsin lojaalisti”, Vladimir Pravednikov sanoo.

Jeva Andreeva ja Aleksandr Artjemjev suhtautuvat sekä rajoituksiin että virukseen rauhallisesti ja hermoilematta. ”Miten muuten voisi elää?” Artjemjev sanoo.­

Aleksandr Artjemjev sanoo aiheesta jauhamisen välillä jo ärsyttävän ja tuntuvan liioitellulta.

”En silti tietenkään kiistä ongelmaa”, hän sanoo ja kertoo käyttävänsä maskia.

”Mutta jos kaikesta luopuu, onko se enää elämää.”

Uudenvuoden viettoon rajoitukset eivät kuitenkaan vaikuta, hän ja puoliso Jeva Andrejeva sanovat.

”Se on enemmän perhejuhla”, Andrejeva sanoo.