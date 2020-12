Brittiparlamentti pikakäsittelee kauppasovun keskiviikkona – läpimeno on lähes varma

Sopimusta kannattavat sekä brexit-leiri että suurin oppositiopuolue.

Lontoo

Britannian parlamentti pikakäsittelee EU:n ja Britannian uuden kauppa- ja yhteistyösopimuksen keskiviikkona.

Läpimeno on käytännössä lähes varma.

Pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueella on alahuoneessa yli 80 kansanedustajan enemmistö. Opposition mielipide ei näin ollen paina, kunhan konservatiivien rivit pitävät.

Johnsonin ei kuitenkaan tarvitse enää pelätä kapinaa oman konservatiivipuolueensa kovan brexit-leirin taholta. Iso osa vannoutuneimmistakin EU-eron kannattajista on ollut tyytyväinen uuteen sopimukseen.

Kovan brexit-leirin juristiryhmä perkasi sopimusta vielä äänestyksen aattona. Osa konservatiivien parlamentaarikoista odotti vielä juristien arviota siitä, kuinka hyvin Britannia saavutti tavoitteensa.

Miksi kova brexit-leiri on tyytyväinen kauppasopuun? Lue lisää tästä HS:n jutusta.

Kauppasopimuksen hyväksymistä kannattaa nyt myös suurin oppositiopuolue eli työväenpuolue.

Labourin johtajan Keir Starmerin mukaan saavutettu sopu jättää paljon toivomisen varaa, mutta sopimukseton tila olisi paljon pahempi vaihtoehto.

”Labour hyväksyy sopimuksen ja äänestää sen puolesta”, Starmer ilmoitti jo jouluaattona, kun EU ja Britannian pääsivät sopuun tulevasta suhteestaan.

Tiistaisten mediatietojen mukaan sopimusta vastaan saattaisi kuitenkin äänestää parisenkymmentä labourin kansanedustajaa.

Myös konservatiivien joukossa voidaan nähdä yksittäisiä toisinajattelijoita.

Alahuoneessa on 650 kansanedustajaa, joista 364 on konservatiiveja. Labourilla on 200 kansanedustajaa.

Jos aivan tarkkoja ollaan, parlamentti ei äänestä itse sopimuksesta, vaan sen soveltamisesta säätävästä lakiesityksestä.

EU on jo tahollaan sopinut kauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta tammikuun alusta lukien. EU-parlamentin hyväksyntä sopimukselle haetaan joskus alkuvuonna.

Johnsonin sopimuksella on brittiparlamentissa myös vastustajia.

Kauppasopimusta vastaan aikoo äänestää muun muassa Skotlannin kansallispuolueen (SNP) parlamenttiryhmä. SNP vastustaa brexitiä ja ajaa Skotlannin itsenäistymistä.

SNP:llä on alahuoneessa 47 kansanedustajaa.

Myös liberaalidemokraattien uskotaan äänestävän vastaan. Puolue vastustaa brexitiä ja olisi halunnut uuden EU-kansanäänestyksen. Liberaalidemokraateilla on yksitoista kansanedustajaa.

Kauppasopimus pitää käsitellä alahuoneen lisäksi myös ylähuoneessa.

Koko käsittely on ahdettu yhteen päivään, koska sopimus pitää saada voimaan ennen brexitin siirtymäkauden päättymistä perjantain vastaisena yönä. Alahuoneelle on aikaa keskustella sopimuksesta vain viitisen tuntia.

Pikakäsittely on Johnsonille etu, sillä poliittisille vastustajille ei jää aikaa ruotia 1 246-sivuista sopimustekstiä.

Etenkin opposition piirissä ajan vähäisyyteen on oltu tyytymättömiä. Kritiikkiä on kuultu myös omien eli konservatiivien joukosta.

Alustavien tietojen mukaan kauppasopimusta vastaan olisivat äänestämässä myös Pohjois-Irlannin Demokraattisen unionistipuolue (DUP) sekä Pohjois-Irlannin sosiaalidemokraattinen ja työväenpuolue (SDLP).

Brittimielinen DUP kannattaa brexitiä, mutta vastustaa Johnsonin hallituksen tekemiä kompromisseja, jotka etäännyttävät Pohjois-Irlantia Britanniasta.

Irlantilaismielinen SDLP puolestaan vastustaa brexitiä ja kannattaa Irlannin saaren yhdistymistä.

Vastaan ovat todennäköisesti myös walesilaiset nationalistit.

Alahuoneen ainoa vihreä kansanedustaja Caroline Lucas on jo ilmoittanut äänestävänsä kauppasopua vastaan.

”Menossa on ilmasto- ja luonnon hätätila, joten en aio hyväksyä ympäristösäännösten heikentämistä. En halua olla mukana luomassa entistä köyhempää Britanniaa, jonka vaikutusvalta maailmassa heikkenee”, Lucas twiittasi tiistaina.

Keskiviikkona on vuorossa myös kauppa- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen.

EU:n puolesta sopimuksen allekirjoittavat komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja Charles Michel.

Britannian puolesta allekirjoituksen hoitaa pääministeri Johnson.

Uutistoimisto Bloombergin tietojen mukaan sopimus matkaa Brysselistä Lontooseen brittiläisellä sotilaskoneella.