Varasto liittyy kansainväliseen asekauppaan.

Espanjan poliisi kertoi tiistaina löytäneensä varastorakennuksen täynnä natsiesineistöä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Varasto oli yksi kolmesta rakennuksesta, joihin poliisi teki ratsian asekauppatutkinnan yhteydessä. Varastosta löytyi 160 asetta, lähes 10 000 luotia ja 1,5 kiloa räjähteitä.

Niiden lisäksi varasto oli täynnä natseihin liittyviä muistoesineitä, kuten Adolf Hitlerin muotokuvia, saksalaisia sotilasunivormuja ja sotilasmitaleja vitriineissä.

Poliisi pidätti ratsioissa kolme epäiltyä kansainvälisen asekaupparingin johtajaa. Poliisi epäilee heidän myyneen aseita huumeiden salakuljettajille ja myyjille Espanjan Aurinkorannikolla.

Kaksi pidätetyistä on Saksan kansalaisia, ja heistä toisella on kytköksiä äärioikeistolaisiin ryhmiin. Kolmas mies on Britannian kansalainen. Kaikkia kolmea syytetään aseiden salakuljettamisesta, huumeiden salakuljettamisesta ja asiakirjojen väärentämisestä.