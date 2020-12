Ruotsissa ammuskelut ovat vähentyneet muualla kuin Tukholman alueella.

Ruotsissa Tukholman luoteisosassa sijaitsevassa Tenstan kaupunginosassa ammuttiin kolmea ihmistä tiistai-iltana, kertoo Tukholman poliisi tiedotteessa.

Yksi heistä on Ruotsin television SVT:n tietojen mukaan kuollut. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa kuolemasta. Poliisi kertoo tiedotteessaan aloittaneensa esitutkinnan murhan yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Poliisi sai tiedon kahden ihmisen ampumisesta Tenstassa ennen kymmentä paikallista aikaa tiistai-iltana. Noin tuntia myöhemmin löytyi kolmas ampumisen uhri Tenstassa sijaitsevasta asunnosta. Ruotsin radion SR:n mukaan poliisi ei ole kommentoinut, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Poliisi tiedotti illalla, ettei ketään ollut otettu kiinni ampumisesta epäiltynä. Sanomalehti Aftonbladetin lähteiden mukaan epäiltyjen on nähty poistuvan paikalta autolla ja mopoilla.

Ruotsissa ammuskelut ovat yleisesti vähentyneet, mutta Tukholman läänissä niitä on yhä verrattain usein, kertoo SVT.

Sen mukaan Tukholman läänissä on tämän vuoden aikana ollut 147 ampumistapausta, joissa 49 ihmistä on haavoittunut ja 23 kuollut. SVT:n haastatteleman poliisikomisarion Anna Benedettin mukaan tämä selittyy osin sillä, että Tukholmassa on paljon väkivaltaisia rikollisia pienellä alueella.