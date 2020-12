Pisin tuomio oli kolme vuotta vankeutta.

Manner-Kiinan Shenzhenissä toimiva tuomioistuin langetti keskiviikkona vankeustuomiot kymmenelle hongkongilaiselle aktivistille, joita syytettiin laittomasta rajanylityksestä. Tuomioiden pituudet vaihtelevat seitsemästä kuukaudesta kolmeen vuoteen.

Tuomituista osa oli Hongkongissa saanut syytteitä, jotka liittyivät siellä järjestettyihin laajoihin Kiinan hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin. Ryhmä otettiin kiinni elokuussa veneestä, joka oli matkalla Taiwaniin.

Taiwan on vastaanottanut hongkongilaisia oppositioaktivisteja, joita heidän kotiseudullaan uhkaavat rikostuomiot.

Keskiviikkona tuomituista yksi sai kolmen vuoden ja yksi kahden vuoden tuomion. Heidän väitettiin järjestäneen laittoman rajanylityksen. Loput kahdeksan tuomittua saivat seitsemän kuukauden tuomiot. Kaikki saivat lisäksi oheissakkoja.

Veneestä oli otettu kiinni kaikkiaan 12 ihmistä. Kaksi heistä oli alaikäisiä, ja Kiinan viranomaisten mukaan heidät palautetaan Hongkongiin.

Tuomitut ovat olleet vangittuina ja paljolti vailla yhteyksiä ulkomaailmaan siitä asti, kun heidät elokuussa otettiin kiinni. Heidän omaisilleen kerrottiin oikeudenkäynnistä vasta kolme päivää ennen kuin se alkoi. Oikeusavustajia ei päästetty tapaamaan syytettyjä.

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue, jossa on omat lait ja viranomaiset. Taiwan puolestaan on lähinnä kiinalaisten asuttama saari, jossa on itsenäisen valtion kaltainen demokraattinen hallinto mutta jota Kiinaa johtava kommunistinen puolue pitää osana Kiinaa.

Nyt annetut tuomiot annettiin kommunistisen puolueen johtamassa Kiinassa. Kiinassa ei ole itsenäistä oikeuslaitosta, vaan tuomioistuimet ovat kommunistisen puolueen käskyvallassa.

Yhdysvallat vaati maanantaina Kiinaa vapauttamaan syytetyt, jotka olivat Yhdysvaltojen mukaan olleet ”pakenemassa tyranniaa”.

”Kommunistinen Kiina ei kaihda keinoja estääkseen kansalaisiaan tavoittelemasta vapautta muualla”, kuvaili Yhdysvaltojen suurlähetystön edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Maanantaina alkanut oikeudenkäynti Shenzhenissä ei ollut avoin yleisölle, medialle tai diplomaattitarkkailijoille. Kiinassa on tavallista, että tuomioita annetaan salassa.