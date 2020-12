Lehtitiedon mukaan ihmisiä saattaa olla myös kateissa.

Norjassa Oslon koillispuolella sattui varhain keskiviikkona maanvyörymä, jota on luonnehdittu suureksi. Maanvyörymässä loukkaantui ainakin yhdeksän ihmistä, ja ainakin 150 ihmistä on evakuoitu, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Alkuiltapäivän tietojen mukaan ainakin yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti, kertoo Norjan poliisi tiedotteessa. Kaikkiaan ainakin kymmenen ihmistä on loukkaantunut. Vakavasti loukkaantunut on viety sairaalaan ilmateitse ja neljä muuta ambulansseilla. Viisi on saanut hoitoa lääkäripäivystyksessä.

Poliisin mukaan kenenkään ei tiedetä olevan kateissa, mutta paikalla olleiden ihmisten kartoitus on yhä kesken. Poliisi kertoo lähtevänsä siitä, että ihmisiä voi olla kateissa.

Vyöry vei mukanaan useita rakennuksia. Poliisin tiedotteen mukaan maanvyörymä on vaurioittanut arviolta 14:ää rakennusta, joista useassa on useita asuntoja. Poliisi pyrkii selvittämään, keitä asunnoissa on ollut kirjoilla ja tavoittamaan heitä.

Pelastuslaitoksen helikopterista otettu kuva onnettomuuspaikasta.­

Olosuhteet ovat poliisin mukaan pelastajille hyvin vaikeat. Vyörymäalueella maaperä on savea, eikä itse vyörymään voi poliisin mukaan toistaiseksi mennä kuin helikopterilla, eikä poliisi pysty vielä arvioimaan, milloin alueelle mahdollisesti voidaan mennä.

Pelastushenkilöstön ei ole poliisin mukaan tällä hetkellä mahdollista mennä sisään maanvyöryn viemiin asuntoihin. Aluetta tarkkaillaan jatkuvasti ilmasta.

Poliisi kertoo aamupäivän mittaan laajentaneensa evakuointialuetta siltä varalta, että tulee uusia vyörymiä.

Norjan pelastusviraston HRS:n julkaisemassa valokuvassa näkyy rakennuksia, jotka ovat valuneet vyörymän mukana rinnettä alas.

Norjan itäinen poliisipiiri kehotti aamulla Twitterissä ihmisiä pysymään poissa vyörymäalueelta.

Maanvyörymä sattui Gjerdrumin kunnan keskustaajamassa Askissa, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta.