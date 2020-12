Jo aiemmin on otettu käyttöön Pfizerin ja Biontechin rokote, jolla on myyntilupa myös Euroopan unionissa.

Britannia hyväksyi keskiviikkona ensimmäisenä maana maailmassa Astra Zeneca -yhtiön ja Oxfordin yliopiston kehittämän rokotteen koronavirusta vastaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hyväksyminen merkitsee, että rokotetta voi alkaa käyttää Britanniassa. Britannia on tilannut rokotetta sata miljoonaa annosta, mikä riittäisi 50 miljoonan ihmisen rokottamiseen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Britannian pääministeri Boris Johnson piteli Astra Zenecan korovirusrokotetta 30. marraskuuta Wrexhamin tehtaalla, Walesissa.­

Jo aiemmin Britanniassa on otettu käyttöön Pfizerin ja Biontechin rokote, jolla on myyntilupa myös Euroopan unionissa. Tätä rokotetta on tällä viikolla alettu antaa ihmisille myös Suomessa.

Näistä kahdesta rokotteesta Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteen etuna on se, että sitä voi säilyttää tavallisessa jääkaapissa. Pfizerin ja Biontechin rokotetta tulee varastoida -70 celciusasteen lämpötilassa, mikä tekee sen säilytyksestä ja jakelusta melko vaativaa.

HS vieraili hiljattain intialaisella rokotetehtaalla, joka on valmistautunut tuottamaan miljardi annosta Astra Zenecan ja Oxfordin koronarokotetta.

Astra Zenecan rokotteita 30. marraskuuta, Punen laboratoriossa Intiassa.­

Myös Moderna-yhtiön kehittämää rokotetta on alettu antaa ihmisille ainakin Yhdysvalloissa. Modernan rokotteen on odotettu saavan myyntiluvan EU:ssa tammikuussa.

Lisäksi Venäjällä on rokotettu ihmisiä maassa kehitetyllä Sputnik V -rokotteella.