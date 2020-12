Maanvyöryn alle jäi ainakin 14 asuttua kotia, joissa voi olla yhä ihmisiä sisällä, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja.

Norjassa keskiviikkona tapahtunut maanvyörymä saattaa osoittautua yhdeksi pahimmista luonnonkatastrofeista Pohjoismaissa vuosikausiin.

Jussi Sippola­

Varhain keskiviikkoaamuna Gjerdrumin kunnassa lähellä Osloa tapahtui suuri maanvyörymä, joka jätti alleen useita koteja.

Ainakin yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti. Kaikkiaan ainakin kymmenen ihmistä on loukkaantunut. Pelastusoperaatio on yhä käynnissä, ja yli 700 ihmistä on evakuoitu alueelta. Vyörymän alle on jäänyt myös teitä, minkä lisäksi monista kodeista on katkennut sähköt ja vedentulo.

Maanvyöryn alle jäi ainakin 14 asuttua kotia. Näissä taloissa saattaa yhä olla ihmisiä sisällä. Keskiviikkona kello 15 jälkeen kateissa oli noin 20 ihmistä, joihin viranomaiset eivät olleet saaneet yhteyttä.

Norjan poliisin mukaan nämä ihmiset saattavat olla lomalla, matkoilla tai muulla tavoin estyneitä ottamasta yhteyttä poliisiin. Tai sitten he ovat kodeissaan, jotka jäivät vyöryn alle.

Jos näin on käynyt, Gjerdrumin maanvyörymästä voi tulla uhriluvultaan poikkeuksellinen luonnonkatastrofi Pohjoismaissa.

Edellinen tuhoisa maanvyörymä Norjassa tapahtui vuonna 2005, kun kolme ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantui Hatlestadin maanvyörymässä.

Nyt kuolonuhreja ei ole tiedossa. Toivo elää, että pelastajat saisivat kadonneisiin vielä yhteyden.

Olosuhteet ovat kuitenkin pelastajille hyvin vaikeat. Pelastushenkilöstön ei ole poliisin mukaan tällä hetkellä mahdollista mennä sisään maanvyöryn viemiin asuntoihin. Aluetta tarkkaillaan jatkuvasti ilmasta helikopterilla.

Oslon yliopistollinen sairaala ja Akershusin yliopistollinen sairaala on asetettu valmiustilaan onnettomuuden vuoksi.