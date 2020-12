”Koko asuinalue on vain vyörynyt pois” – Vyöryalueen vieressä asuva Arne Krogvold kertoo HS:lle pikkukylän traagisesta yöstä

Gjerdrumin kunnassa herättiin aamuyöllä helikopterien ääniin. Aivan vyöryalueen naapurissa asuva Arne Krogvold kertoo HS:lle toivovansa yhä, että osa kateissa olijoista olisi vain tuntureilla tai muualla joulun vietossa.

Pienessä norjalaisessa Gjerdrumin kunnassa asuva Arne Krogvold heräsi aamuyöllä neljältä siihen, että helikopterit pörräsivät ilmassa. Hän yritti sytyttää valot palamaan, mutta sähköt olivat poikki. Ulkona siniset valot halkoivat pimeyttä ja talon sisällekin kuului hälytysajoneuvojen ulina.

Opetusalalla uransa tehnyt ja nyt eläkkeellä oleva Krogvold tajusi nopeasti, että pienessä kunnassa ei kaikki ollut tolallaan. Hän ja vaimo asuvat vain puolen kilometrin päässä historiallisen suuresta maanvyörymäalueesta

”Sitten tuli soitto hyvältä ystävältä, joka kertoi, että hänellä ei ole enää kotia, mutta hän on kunnossa”, Krogvold kertoo puhelinhaastattelussa.

”Onhan tämä aivan epätodellista. Pienessä 6 500 ihmisen kunnassamme lähes kaikki tuntevat toisensa”, Krogvold sanoo.

”Tämä on katastrofi, koko asuinalue on vain vyörynyt pois”, Krogvold kuvailee. Hän ei ole huolissaan omasta kodistaan, joka sijaitsee tasaisella maalla, aivan pelastuskeskukseksi muuntuneen alueen kyljessä.

Vettä heillä ei ole, mutta sähköt palasivat pian takaisin. ”Meillä on kaikki hyvin. Seuraamme nyt tapahtumia televisiosta.”

”Kuvat ovat dramaattisia, vyörymä on yli 700 metriä leveä, evakuoituja on 700. Tragedian suuruutta osoittaa sekin, että pääministeri tulee vielä tänään käymään onnettomuusalueella. Emme mene sinne sekaan, sillä kaikkia on kehotettu pysymään poissa pelastusviranomaisten jaloista”, Korgvold sanoo.

Punaisen ristin työntekijät valmistautuivat auttamaan paikallisia.­

Hän toivoo, että ainakin osa niistä, joita ei ole vielä tavoitettu, ovat joulua viettämässä tuntureilla ja hyvissä voimissa, eivät maanvyörymän uhreja.

Askin alueella oli edellisen kerran pienempi maanvyörymä vuonna 2012. Parannuksia tehtiin sittemmin viranomaisten ohjeiden mukaan. Tuolloin vahingot jäivät suhteellisen vähäisiksi.

”Nyt olosuhteet olivat kauheat, maa oli pehmeää kuin soppa, maa ei ole routinut. Traaginen loppu merkilliselle vuodelle.”