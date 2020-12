Tiedustelu

Jonathan Pollardin tapaus on ollut Israelissa kiistakapula, ja Israel on lobannut hänen tuomionsa kohtuullistamista vuosien saatossa useasti.

Yhdysvalloissa 35 vuotta sitten kiinni jäänyt Israelin vakooja pääsi viimein Israeliin. Yhdysvaltalainen Jonathan Pollard ehti istua elinkautista vankeusrangaistusta 30 vuotta.

Häntä ja hänen vaimoaan kuljettanut yksityiskone laskeutui Tel Aviviin varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Jonathan ”Jay” Pollard työskenteli Yhdysvaltain laivaston tiedusteluanalyytikkona jäädessään kiinni sotilassalaisuuksien välittämisestä Israelille. Pollard pidätettiin vuonna 1985 sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt hakea turvaa Israelin Washingtonin-lähetystöstä sitä saamatta.

Israelin ja Yhdysvaltain suhteille Pollardin skandaali oli kova pala, ja Israel kärsi tapauksessa aikoinaan kovan iskun.

Pollard päästettiin elinkautisesta valvottuun vapauteen vuonna 2015. Valvottuun vapauteen liittynyt viiden vuoden valvontajakso päättyi marraskuussa 2020, mikä mahdollisti viimein Yhdysvalloista poistumisen.

Pollard aloitti Israelille vakoilemisen kesällä 1984. Hän toimi oma-aloitteisesti, ja sai palveluksistaan rahaa ja arvokkaita lahjoja.

Myöhemmin Pollard kertoi motiivikseen sen, että Yhdysvallat salasi Israelilta keskeistä Israelia koskevaa tietoa. Toisaalta hän vei myös Kiinaa koskevaa salaista tietoa, jota hänen vaimonsa käytti liiketoimiensa edistämiseen. Asia kävi ilmi, kun Pollard jäi kiinni ja Kiinaan koskevia asiakirjoja löydettiin pariskunnan kotoa.

Jonathan Pollard työskenteli Israelin tiedustelun tiede- ja teknologiavakoiluun erikoistuneelle yksikölle nimeltä Lakam. Yksikkö oli vuoden 1957 perustamisensa jälkeen onnistunut esimerkiksi hankkimaan uraania Israelin ydinohjelmaan, käy ilmi maan tiedusteluhistoriaa käsittelevästä Historical Dictionary of Israeli Intelligence -tietosanakirjasta.

Pollardin jääminen kiinni oli kova pala Israelin ja Yhdysvaltain suhteille. Tuolloin Israelin pääministerinä toiminut Shimon Peres esitti virallisen anteeksipyynnön ja sanoi, ettei Pollardin toiminnalla ollut virallista valtuutusta.

Tiedusteluyksikkö Lakam lakkautettiin – asia, josta virallinen tiedustelupalvelu Mossad oli varmaankin mielissään. Virallisen tiedustelupalvelu Mossadin työntekijät olivat valittaneet Lakamista jo aikaisemmin, kertoo Historical Dictionary of Israeli Intelligence -tietosanakirja. Mossadin mielestä Lakamin väen toiminta oli epäammattimaista, koska heitä ei ollut koulutettu tiedusteluvirkailijoiksi.

Mikään mestarivakooja ei tosin ollut Pollard itsekään: hän oli pyrkinyt ennen laivastopestiään töihin keskustiedustelupalvelu CIA:iin, mutta ei päässyt.

Opiskelukaverit ovat muistelleet, että jo yliopistovuosinaan Pollard antoi ymmärtää, että oli saanut jostain Israelin armeijan everstin arvon, ahmi vakoilutarinoita ja väitti surmanneensa arabin ollessaan nuorempana kibbutsilla. Tarinat eivät pitäneet paikkaansa, kertoi yhdysvaltalainen Tru-TV.

Israelissa monet ovat syyttäneet sekä Lakamia että Israelia Pollardin pettämisestä. Esimerkiksi Times of Israel kertoi vuonna 2014, että puolentoista vuoden vakoilu-uransa aikana Pollard ehti toimittaa päällystakeilleen tähtitieteellisen määrän salaisia asiakirjoja.

Pollard saattoi esimerkiksi ilmestyä Israelin lähetystössä työskennelleen valvojansa luo mukanaan viisi matkalaukullista papereita. Omat työt laivaston analyytikkona jäivät rästiin, kun Pollard keskittyi vuotamaan Israelille.

Vähempikin olisi epäilyttävää, eikä Israel neuvonut vakoojaansa tai valvonut hänen turvallisuuttaan. Tiedustelupalvelu Mossad oli Lakamia kritisoidessaan oikeassa, ja yksikön oli toiminta epäammattimaista. Kun Pollard oli tajunnut jäävänsä kiinni ja lähtenyt vaimonsa kanssa Israelin lähetystöön valmiina pakenemaan maasta, lähetystön väki heitti pariskunnan ulos suoraan liittovaltion poliisi FBI:n agenttien syliin.

Näistä syistä Pollardin tapaus on ollut Israelissa kiistakapula, ja Israel on lobannut hänen tuomionsa kohtuullistamista vuosien saatossa useasti. Esimerkiksi 1990-luvulla Israel pyrki tuomaan Pollardin vapauttamisen neuvottelupöytään Lähi-idän rauhanneuvotteluissa, kertoi The Washington Post marraskuussa, kun Pollardin valvottu koeaika päättyi. Israel myöskin myönsi Pollardille kansalaisuuden vuonna 1995.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että tiistaina Jonahtan Pollardia ja hänen toista vaimoaan Esther Pollardia kuljettanutta yksityiskonetta vastassa oli Tel Avivin lentokentällä pääministeri Benjamin Netanjahu, joka ojensi Pollardin pariskunnalle israelilaiset henkilötodistukset.

Jonathan Pollard on 66-vuotias ja verkkolehti Politicon mukaan hänellä on terveysongelmia. Esther Pollardilla on rintasyöpä. Pariskunta kertoi matkustusaikeistaan heti marraskuun lopulla, kun Pollardin koevapaus päättyi. Tuolloin Times of Israel kertoi, että he aikoivat matkustaa heti, kun Esther Pollardin syöpähoidot mahdollistavat sen.