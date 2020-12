Grafiikka näyttää, kuinka Britannian koronatilanne on pahentunut lyhyessä ajassa – Terveys­viranomainen pitää uuden muunnoksen aiheuttamia riskejä korkeina

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on ampaissut Britanniassa nopeasti jyrkkään nousuun osin uuden virusmuunnoksen vuoksi. Euroopan tautiviranomainen pitää uuden muunnoksen aiheuttamia riskejä suurina.

Britannia erottuu nyt koronavirus­tilastoissa verrokkimaistaan, mutta ei edukseen.

Vielä loka- ja marraskuussa useiden Euroopan maiden tartuntamäärät kulkivat pitkälti samaa rataa: hienoista kasvua, suurempi huippu marraskuun puolivälin tienoilla, sitten helpotusta tautitilanteeseen.

Joulukuun toisella viikolla jokin muuttui. Britanniassa todettujen koronavirustartuntojen määrä alkoi lisääntyä, ja lopulta lukemat ampaisivat lyhyessä ajassa omille raiteilleen. Kun monissa muissa maissa tartuntaluvut ovat syksyn aikana nousseet vähitellen, Britanniassa ilmaantuvuusluku kaksinkertaistui noin kahdessa viikossa.

Samaan aikaan terveysviranomaiset kertoivat, että Englannissa oli alkanut levitä uusi koronaviruksen muunnos. Variantin ei uskota aiheuttavan edeltäjiään vakavampaa tautia, mutta sen on epäilty olevan niitä tarttuvampi. Muunnosta on löydetty jo yli kahdestakymmenestä maasta, myös Suomesta.

Tähän asti epidemiatilanne suurissa Euroopan maissa on näyttänyt pysyvän vakaana tai hieman helpottuvan.

Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa tartuntojen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on taittunut alle puoleen marraskuun tartuntahuipuista. Belgiassa ilmaantuvuusluku on suorastaan romahtanut. Alla olevassa grafiikassa on verrattu Britannian tartuntatilannetta Euroopan muihin suuriin maihin ja Suomeen.

Suomessakin tartuntoja on todettu viime aikoina keskimäärin vähemmän kuin esimerkiksi marraskuun lopussa ja joulukuun alussa. Tuolloin ilmaantuvuusluku oli yli sadan, mutta joulunpyhien tienoilla se laski noin 70:een.

Lukuun voi tosin vaikuttaa se, että joulun alla koronavirustesteihin ei ole välttämättä hakeuduttu yhtä ahkerasti, ja näin ollen tartuntoja havaitaan todennäköisesti pienellä viipeellä.

Englannissa uusi koronaviruksen muunnos on joka tapauksessa vastuussa suuresta osasta alueella havaituista tartuntatapauksista. Tartuntojen määrä on lisäksi jatkanut kasvuaan siitä huolimatta, että monin paikoin Britanniaa eletään tiukkojen rajoitusten alla.

Uutta varianttia on epäilty etenkin Lontoossa sekä Englannin itä- ja lounaisosissa havaittujen tartuntapiikkien aiheuttajaksi.

Onkin perusteltua kysyä, mitä herkästi leviävän virusvariantin leviäminen eri puolille maailmaa tarkoittaa yksittäisten valtioiden epidemiatilanteelle. Onko niissäkin odotettavissa samanlainen tartuntapiikki kuin Britanniassa?

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi tiistaina, että viruksen muuntautuminen itsessään ei ole huolestuttava käänne vaan odotettavissa ollut tapahtumakulku. Muunnoksia on tapahtunut aikaisemminkin, esimerkiksi heti pandemian alkuvaiheessa.

Mutaatiot voivat ECDC:n mukaan olla huolenaihe siinä tapauksessa, että ne ovat aiempaa tarttuvampia tai kykenevät kiertämään elimistön immuunivasteen.

Britannian muunnos näyttäisi leviävän aiemmin havaittuja virusmuotoja nopeammin, mutta varmaa tietoa siitä ei ole, muistutti maanantaina THL:n terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen.

Virologian professorin Olli Vapalahden mukaan syy-yhteys Britannian lisääntyneiden tartuntojen ja uuden koronavirusmuunnoksen välillä vaikuttaa ”varsin ilmeiseltä”, mutta edessä on vielä viikkojen selvitystyö.

Britannian kaltainen tartuntapiikki on Suomessa ja muualla Euroopassa mahdollinen, mutta toistaiseksi varmennettuja tapauksia on ollut ainakin Suomessa vähän.

Siihen ei silti pidä tuudittautua. Jos toimenpiteissä odotetaan lopullisia johtopäätöksiä, voi Vapalahden mukaan olla jo liian myöhäistä.

”Muunnoksen leviämisen kanssa on syytä olla varovainen.”

Myös esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa tartuntojen määrässä tapahtui lokakuussa hurjaa nousua. Muunnos ei myöskään selitä kaikkia Britannian koronavirustartuntoja, joita raportoidaan päivittäin kymmeniätuhansia.

Alla oleva grafiikka näyttää, että tälläkin hetkellä koronatartuntojen ilmaantuvuus on Euroopassa ainakin Alankomaissa, Ruotsissa ja Tšekissä Britanniaa korkeampi. Grafiikassa voit itse lisätä maita ja vertailla niiden tartuntatilanteita.

ECDC pitää Britanniasta levinneen variantin ja siitä erillisen, Etelä-Afrikassa havaitun muunnoksen leviämisriskiä Euroopassa tällä hetkellä suurena. Samanlaisen riskiarvion se antoi virusversioiden vaikutuksista ihmisten terveyteen ja terveydenhuollon kantokykyyn.

Muunnosten ei ole havaittu aiheuttavan jo tunnetun covid-19-taudin vakavampaa muotoa. Laajasti levitessään muunnokset voivat silti johtaa sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen ja uusiin kuolemantapauksiin etenkin riskiryhmiin kuuluvilla. Terveydenhuolto voi joutua näin aiempaa suuremmalle koetukselle.

Ratkaisuksi virasto esittää muun muassa testausten, tartuntajäljityksen sekä sairastuneiden ja mahdollisesti altistuneiden eristämisen tehostamista.

Kaikkea välttämätöntä matkustusta varsinkin riskialueille tulisi välttää, ja niiltä saapuville on korostettava omaehtoisen karanteenin ja testiin hakeutumisen tärkeyttä, jos oireita ilmenee.