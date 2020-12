Norjassa tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä mahdollisesti kadonneiden ihmisten etsinnät ja tuhojen kartoittaminen jatkuivat illalla. Maanvyörymä pyyhkäisi taloja mennessään Norjan Gjerdrumin kunnassa varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Gjerdrumin kunnan keskustaajama Ask jää vyörymäalueen reunalle. Se sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta. Ainakin yksitoista ihmistä oli vielä illalla kateissa, ja iltapäivällä vyöry jatkui.

”Nyt täällä on pilkkopimeää”, valokuvaaja Skjalg Bøhmer Vold kertoi HS:lle paikan päältä Askin kylästä iltakuuden tienoilla. Pelastuskopterit jatkoivat lentämistään pimeässäkin, mutta pelastusolosuhteet ovat hankalat. Vold kertoo, että etsintöjä jatketaan silti läpi yön.

”Lähelle maanvyöryaluetta ei pääse. Puolustusvoimat on eristänyt sen ja valvoo eristysaluetta”, Vold kertoi.

Norjan puolustusvoimien kodinturvajoukot valvoivat maanvyörymäalueen eristystä keskiviikkona illalla.­

Voldin mukaan alkuillasta ryhdyttiin evakuoimaan taloja aiempaa laajemmalta vyöhykkeeltä sortuma-alueen ympäriltä sen jälkeen, kun kolme taloa lisää romahti maan mukana. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että romahtaneita taloja on ”useita”.

Aluksi evakuoitiin noin 700 ihmistä. Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle puhunut Gjerdrumin kunnan pormestari Anders Østensen kertoi, että iltapäivästä evakuointeja määrättiin lisää.

Uusien vyöryjen riski vaikeuttaa myös huomattavasti pelastustöitä ja mahdollisten uhrien tilanteen selvittämistä.

Tine Kjærvik, 28, asuu yksivuotiaan Wilma-tyttärensä kanssa noin 400 metrin päässä alueesta, jolla maanvyörymä tapahtui.

”Sain kunnalta viestin, jossa kehotettiin lähtemään. Lähdemme nyt appivanhempieni luo, mutta en tiedä, milloin pääsemme palaamaan takaisin”, Kjærvik kertoi. Hän ei tunne ketään, joka olisi asunut sortuneissa taloissa, mutta piti tilannetta kauhistuttavana.

”On todella pelottavaa, että ihmisiä on kadoksissa.”

Fredrik Tell, 25, ja Henriette Pedersen, 24, heräsivät aikaisin aamulla hälinään ja kertoivat seuranneensa uutisia koko päivän. Varsinainen turma-alue ei näy heidän kotiinsa, mutta yli lentävät helikopterit ja muut pelastusoperaation äänet ja valot eivät jääneet huomaamatta.

”Ovellemme tuli poliiseja, jotka antoivat evakuointimääräyksen”, Tell ja Pedersen kertoivat evakuoiduille tarkoitetussa rekisteröintikeskuksessa. Heidät oli määrätty evakuoitaviksi lentokenttähotelliin.

Fredrik Tell ja Henriette Pedersen määrättiin evakuoitaviksi lentokenttähotelliin.­

Tine Kjærvik ja Wilma-tytär lähtivät evakkoon Kjærvikin appivanhempien luo.­

Keskiviikkona illalla kadonneita alueen asukkaita oli yhä ainakin yksitoista. Kadonneiden joukossa on NRK:n mukaan sekä aikuisia että lapsia.

Fredrik Tellin ja Henriette Pedersenin sukulaisia asuu nyt eristetyllä vyörymäalueella.

”He ovat kuitenkin onneksi mökillä ja päättivät jäädä toistaiseksi sinne”, he kertovat.

Rekisteröintikeskuksen lähellä viranomaiset jakoivat asukkaille vettä. Vyörymä katkaisi sähköt. Ne kuitenkin saatiin palautettua, mutta ainakin osalta ihmisistä vedenjakelu oli keskeytynyt. Iltakahdeksan tienoilla Suomen aikaa ainakin yksi pelastushelikopteri kierteli vielä eristetyn alueen yläpuolella, ja etsinnät jatkuvat.

Evakuoitavien rekisteröintikeskuksen vieressä jaettiin Askin kylän asukkaille vettä, sillä maanvyöymä oli katkaissut monilta vedenjakelun.­

Alkuiltapäivästä Norjan poliisi tiedotti, että ainakin yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti. Hänet lennätettiin sairaalaan, mutta NRK:n mukaan potilaan tila on vakaa.

Neljä muuta loukkaantunutta vietiin ambulansseilla sairaalaan. Ainakin viisi on saanut hoitoa lääkäripäivystyksessä. Kaikkiaan ainakin kymmenen ihmistä on loukkaantunut maanvyörymässä.

NRK:n tavoittaman poliisin kenttäjohtaja Roger Pettersen sanoi, että pelastusoperaatiossa etsitään nyt henkiin jääneitä, ei kuolleita. Etsintäkopterit on varustettu valonheittimien lisäksi lämpökameroin.

”Pimeys aiheuttaa haasteita, mutta valaisemme aluetta minkä voimme”, Pettersen kertoi.

Vyörymäalueella maaperä on savea, eikä vyörymään voi poliisin mukaan toistaiseksi mennä kuin helikopterilla. Poliisi ei pysty vielä arvioimaan, milloin alueelle mahdollisesti voidaan mennä.

Vyörymän vaurioittama alue on laaja, noin 300 metriä pitkä ja 700 metriä leveä. Tuhojen laajuudesta ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta aiemmin poliisin arvioi tiedotteessa, että vyörymä on vaurioittanut arviolta 14:ää rakennusta, joista useassa on useita asuntoja.

Vyörymä on historiallisen suuri. Edellinen tuhoisa maanvyörymä Norjassa tapahtui vuonna 2005, kun kolme ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantui Hatlestadin maanvyörymässä.

Gjerdrumiin saapuneet Norjan pääministeri Erna Solberg ja oikeusministeri Monica Mæland pitivät tilannetta vakavana. Solberg kutsui tilannetta ”katastrofiksi”, NRK kertoo.

”On dramaattinen kokemus täällä ja nähdä kuvia onnettomuuspaikalta sekä tietää, että useita ihmisiä ei vielä ole tavoitettu”, Solberg sanoi NRK:lle.

Sotilashelikopteri tankkasi samalla kun toinen helikopteri odotti laskeutumista evakuointikeskuksen ulkopuolella.­