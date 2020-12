Etsinnät alueella jatkuivat yön aikana helikopterin ja lennokkien avulla. Kymmenen ihmistä on yhä kadoksissa.

Kymmenen ihmistä on edelleen kadoksissa Norjassa varhain keskiviikkona tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä. Etsinnät alueella olivat jatkuneet norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan yön aikana helikopterin ja lennokkien avulla.

Maanvyörymä iski asuinalueelle Oslon koillispuolella sijaitsevassa Gjerdrumissa ja vaurioitti useita rakennuksia. Varsinainen maanvyörymä tapahtui varhain keskiviikkona, mutta norjalaismediat ovat raportoineet useiden rakennusten sortuneen vielä sen jälkeenkin. Satoja ihmisiä evakuoitiin alueelta keskiviikon aikana.

Tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt:

Millainen on tilanne paikan päällä?

Maanvyörymä tapahtui Gjerdrumin kunnan keskustaajamassa Askissa, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta.

Viimeisimpien tietojen mukaan kadoksissa on kymmenen ihmistä, joiden joukossa on poliisin mukaan sekä aikuisia että lapsia.

Poliisi uskoo, että vyörymäalueella on ihmisiä, koska se ei ole kyennyt tavoittamaan useita vaurioituneissa asunnoissa kirjoilla olevia ihmisiä. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, voiko ainakin osa heistä olla muista syistä kuten lomamatkan takia poliisin tavoittamattomissa.

Omaisia on pyydetty Norjan yleisradion NRK:n ja Dagbladet-lehden mukaan olemaan soittamatta kadoksissa oleville, sillä poliisi yrittää tavoittaa kadoksissa olevia jäljittämällä näiden matkapuhelimia, mikä vaatii akkua.

Satoja metrejä leveää vyöryaluetta on toistaiseksi kyetty tutkimaan lähinnä ilmateitse lennokkien ja helikoptereiden avulla, mikä on hankaloittanut pelastustöitä huomattavasti. Etsintäoperaatiota on vaikeuttanut sekin, että alueella on satanut lunta.

Apuna on käytetty esimerkiksi lämpökameroita. Kadonneita on yritetty etsiä norjalaismedioiden mukaan myös etsintäkoiran avulla.

Poliisi tiedotti keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa Twitterissä, että alueelta oli pelastettu koira. Tapahtunutta ”pieneksi valonpilkahdukseksi tragedian keskellä” kutsuneen NRK:n mukaan koiran omistajien ei ollut aiemmin sallittu evakuoida Zajka-nimistä dalmatialaista kanssaan helikopteriin.

Millaista vahinkoa onnettomuus on aiheuttanut?

NRK:n mukaan noin kymmenkunta rakennusta, joissa on yhteensä noin 30 asuntoa, on romahtanut. Viimeisimmät niistä romahtivat myöhään keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Gjerdrumissa asuva eläkeläinen Arne Krogvold luonnehti tapahtuneen aiheuttamaa tuhoa HS:lle keskiviikkona kuvailemalla, että ”koko asuinalue on vain vyörynyt pois”.

Maanvyörymän ei toistaiseksi ole kerrottu aiheuttaneen kuolemantapauksia. Ainakin yhden ihmisen on kuitenkin kerrottu loukkaantuneen vakavasti. Hänet lennätettiin sairaalaan, mutta hänen tilansa kerrottiin keskiviikkona olevan vakaa.

Kaikkiaan ainakin kymmenen ihmistä on loukkaantunut maanvyörymässä. Heistä useita kuljetettiin keskiviikkona ambulansseilla sairaalahoitoon.

HS:n keskiviikkona puhelimitse haastatteleman Suomen Norjan-suurlähettilään Mikael Antellin mukaan tiedossa ei ole, että loukkaantuneiden joukossa olisi suomalaisia.

Alueelta on evakuoitu satoja ihmisiä, joista osa on menettänyt maanvyörymässä kotinsa ja omaisuutensa.

Ambulansseja Gjerdrumin keskustassa.­

Mitä tapahtumien syistä ja mittakaavasta tiedetään?

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen Norjan vesi- ja energiaviranomaisen NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi, että kyse oli juoksusaven aiheuttamasta vyörystä.

Gjerdrum sijaitsee alueella, jolla on erityisen suuri riski maanvyörymille, kertoo NRK. Norjalaisen TV2:n mukaan vuonna 2005 tehdyssä arviossa aluetta oli luonnehdittu korkeimman tason riskialueeksi juoksusaven aiheuttamille vyörymille.

Vyörymäalueen talot rakennettiin parikymmentä vuotta sitten. Jo tuolloin oli selvää, että olosuhteet olivat vaativat.

”Noudatimme Norjan geoteknisen instituutin NGI:n suosituksia ja teimme yhteistyötä heidän kanssaan”, sanoi Gjerdrum Boligutvikling-yhtiön johtaja Odd Sæther HS:n keskiviikkoisessa puhelinhaastattelussa.

NGI:n keskiviikkoisen tiedotteen mukaan maanvyörymäalueelle on lähetetty asiantuntijoita arvioimaan tilannetta.

Hoivikin mukaan kyse on viime aikojen suurimmasta maanvyörymästä Norjasta mitattuna sen aiheuttamien rakennustuhojen ja evakuoitujen määrillä. Hoivik piti toisen laajamittaisen maanvyörymän riskiä kuitenkin alhaisena.

Myös suurlähettiläs Antellin mukaan onnettomuus on vuoristomaa Norjankin mittapuulla hyvin poikkeuksellinen.

”Täällähän on ollut maanvyöryjä ympäri maata, mutta tämä on selvästi suurin minun aikanani ja varmaankin myös koko Norjan lähihistoriassa”, hän totesi HS:lle keskiviikkona puhelimitse Oslosta.

Muun muassa rakennuksia tuhoavia maanvyörymiä tapahtuu Norjassa silloin tällöin. Esimerkiksi vuonna 2005 kolme ihmistä kuoli ja seitsemän loukkaantui Hatlestadin maanvyörymässä.

Tapahtuneeseen uutisoinnin ja alueelta otettujen kuvien perusteella tutustunut geologi, ryhmäpäällikkö Timo Ruskeeniemi Geologian tutkimuskeskuksesta arvioi HS:lle keskiviikkona, että vyörymä liittyy maaperän kuormituksen lisääntymiseen. Kuormitusta ovat voineet lisätä rakennusten paino, uusi rakentaminen ja runsaat sateet.

Ruskeeniemen mukaan on mahdollista, että saviperäinen maa on kostunut niin pahoin, ettei se ole enää kuormituksen alla pysynyt paikallaan.

”Tiedämme, että Suomessa on ollut mittaushistorian lämpimin vuosi. Luultavasti Norjassa on sama juttu. Siellä olosuhteet nyt ylittivät alueen stabiilisuuskriteerit.”

Miten tapahtumia on kommentoitu?

Gjerdrumissa iltapäivällä vieraillut Norjan pääministeri Erna Solberg kutsui tilannetta ”katastrofiksi” ja sanoi, että maanvyörymien lisääntymiseen on varauduttava ilmastonmuutoksen edetessä.

”Suuri vesimäärä voi tehdä ennen turvallisina pidetyistä alueista riskialttiimpia. Siksi meidän täytyy rakentaa entistä paremmin”, pääministeri sanoi NRK:lle.

Norjan kuningas Harald V puolestaan kommentoi onnettomuutta kuningashuoneen lähettämässä tiedotteessa.

”Ajatuksissani ovat kärsineet, loukkaantuneet, kotinsa menettäneet ja ne, jotka elävät pelossa ja tietämättömyydessä katastrofin laajuudesta”, kuningas sanoi tiedotteessa.