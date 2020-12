Verkkolehti Axiosin lähteiden mukaan Trumpille kerrottiin epäilystä kaksi viikkoa sitten.Venäjää ja Irania syytettiin aiemmin vastaavasta.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset epäilevät Kiinan maksaneen tapporahaa Yhdysvaltain sotilaista Afganistanissa. Verkkolehti Axiosin haastattelemien kahden virkamieslähteen mukaan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien raportoi epäilystä presidentti Donald Trumpille joulukuun 17. päivänä.

Axiosin lähteiden mukaan O’Brien ei kertonut asiasta presidentille täysin varmana tietona. ”Suhtaudumme kaikkiin ensi raportteihin varovaisesti”, nimetön lähde kommentoi lehdelle. ”Mutta kaikki sotilaidemme turvallisuutta koskeva tiedustelutieto otetaan erittäin vakavasti.”

Lähteiden mukaan tapporahoja olisi maksettu ”ei-valtiolliselle taholle”. Keitä nämä tahot ovat, sitä lähteet eivät paljastaneet. Kuinka paljon tapporahoja olisi maksettu, kenelle ja kuinka kauan, siitäkään tietoa ei ollut. Joka tapauksessa rahojen maksu olisi alkanut viime helmikuun lopun jälkeen.

Toisen lähteen mukaan Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset olisivat käsitelleet kiinalaisia tapporahoja kokouksessaan 22. joulukuuta.

Yhdysvallat solmi helmikuun lopussa Afganistanin hallintoa ja sen ulkomaisia liittolaisia vastaan taistelevan Taleban-järjestön kanssa sopimuksen Yhdysvaltain joukkojen asteittaisesta vetäytymisestä Afganistanista. Myöhemmin Trump on kotiuttanut joukkoja sovittua nopeammin. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on Afganistanissa jäljellä vain noin 2 500 sotilasta.

Axiosin haastattelema German Marshall Fund -tutkimuslaitoksen tutkija Andrew Small piti tiedustelulähteiden väitteitä Kiinan maksamista tapporahoista omituisina.

”Afganistan on siinä mielessä erittäin harvinainen tapaus, että siellä Yhdysvalloilla ja Kiinalla on yhä halua yhteistyöhön”, Small kommentoi. ”Kiinalaiset tietävät, että vetäytyminen on käynnissä, joten heillä ei ole mitään syytä painostaa Yhdysvaltain joukkoja.”

Kiinan Washingtonin-lähetystö ei vastannut Axiosin asiaa koskeviin tiedusteluihin.

Yhdysvaltain sotilaat palasivat kaksi viikkoa ennen joulua yhdeksän kuukauden komennukselta Afganistanista Fort Drumiin New Yorkiin ehtiäkseen koronakaranteenin jälkeen jouluviettoon kotiin.­

Sanomalehti The New York Times kertoi kesäkuussa, että Yhdysvaltain tiedustelu epäili Venäjän maksaneen tapporahoja amerikkalaisista sotilaista Afganistanissa. Venäjä kiisti väitteen jyrkästi, ja Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany syytti The New York Timesia epäluotettavien tiedustelulähteiden perättömien väitteiden levittelystä.

Yhdysvaltain Afganistanin-joukkojen komentaja Frank McKenzie palasi asiaan NBC-kanavan haastattelussa syyskuussa sanomalla, ettei tapporahojen maksamista ole selvitetty ”minua tyydyttävällä varmuudella”.

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) sanoi heinäkuussa pitävänsä väitteitä Venäjän maksamista tapporahoista vakavina muttei uskonut niiden vaikuttavan suomalaisten sotilaiden turvallisuuteen. Suomella on Afganistanissa 60 sotilaan joukko, joka osallistuu neuvontaoperaatioon Saksan johtamassa yksikössä maan pohjoisosassa.

Kersantti Tameouzi Green halasi vaimoaan Vanessaa New Yorkissa pattuaan kuudennelta ulkomaankomennukseltaan Afganistanista kaksi viikkoa sitten.­

Uutiskanava CNN puolestaan väitti elokuussa Iranin maksaneen tapporahoja Afganistanin amerikkalaissotilaista. Yhdysvaltain sotilaita ei ole kuollut Afganistanissa vuoden 2020 aikana, edellisvuonna uhreja oli useita.

Kiinan lisääntynyt tiedustelu Afganistanissa on joka tapauksessa tosiasia. Sanomalehti Hindustan Times uutisoi joulupäivänä Afganistanin vanginneen kymmenen kiinalaisen vakoojan ringin tai Kabulin viranomaisten termein ”terroristisolun” joulukuun puolivälissä.

Ryhmän hallusta oli löydetty aseita ja muun muassa nukutusaineena ja huumeena käytettyä ketamiinijauhetta.

Kabulissa pidätetty kiinalaisvakooja kertoi kuulusteluissa ryhmän vakoilleen terroristijärjestö al Qaidan, Talebanin ja uiguuriryhmien toimintaa Kunarin ja Badakhshanin maakunnissa Afganistanin koillisosissa.

Afganistanille kuuluva Wakhanin sola yhdistää Badakhshanin Kiinan Xinjiangiin, jonka islaminuskoista uiguuriväestöä Kiina on vainonnut kovakouraisesti separatismin pelossa.