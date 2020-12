Uutistoimisto Reutersin välittämiä suoria lähetyksiä ympäri maailman voi seurata tässä artikkelissa.

Uutta vuotta vastaanotetaan koronapandemian vuoksi totuttua hillitymmin niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.

Ihmisiä valtaviksi massoiksi yhteen kokoavia juhlia on peruttu ja vuodenvaihteen rituaaleja on siirretty virtuaalimaailmaan. Esimerkiksi New Yorkissa ensimmäistä kertaa 114:ään vuoteen Times Squarelle ei saa kerääntyä juhlimaan. Ilotulitteiden myynti kiellettiin muun muassa Saksassa kokonaan.

Vaikka Helsinki perui perinteisen ilotulituksensa, tarjoaa se lapsille etäuudenvuoden, jota voi seurata Helsinki-kanavalta kello 17.30 alkaen. Olympiastadionin tornissa on nähtävillä myös laservaloteos vuoden vaihtumisen kunniaksi.

Ilotulitteet paukkuvat kuitenkin entiseen malliin muun muassa Sydneyn satamassa Australiassa. Suoria lähetyksiä uuden vuoden kunniaksi järjestettävistä näytöksistä tai vaihtoehtoisesti näkymiä tyhjistä juhlapaikoista ympäri maailman voi seurata tässä artikkelissa.

Suuntaa-antava aikataulu suorille lähetyksille:

Kello 12.45 alkaen Uusi-Seelanti, Auckland

Kello 14.45 Australia, Sydney

Kello 16.45 Pohjois-Korea, Pjongjang (lähetys epävarma)

Kello 16.50 Kiina, Wuhan

Kello 17.30 Hongkong

Kello 17.45 Taiwan, Taipei

Kello 18.45 Thaimaa, Bangkok

Kello 18.56 Vietnam, Hanoi

Kello 21.55 Dubai

Kello 22.30 Turkki, Istanbul

Kello 22.30 Venäjä, Moskova

Kello 23.30 Kreikka, Ateena

Kello 00.40 Ranska, Pariisi

Kello 1.15 Britannia, Lontoo

Kello 4.30 Brasilia, Rio de Janeiro

Kello 6.45 New York, Yhdysvallat