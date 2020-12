”Pelastusoperaatioon osallistuvat kaikki mahdolliset tahot aina poliisista ja palolaitoksesta geologeihin, puolustusvoimiin ja kunnan työntekijöihin”, sanoo Gjerdrumin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Østensen HS:lle.

Norjalaisen Gjerdrumin kunnassa sijaitsevan Askin taajaman maanvyöryalueen etsintä- ja pelastustöitä tehdään lähes painajaismaisissa olosuhteissa.

Oslon kupeessa sijaitsevalla onnettomuusalueella uhkaavat uudet vyöryt samaan aikaan kun etsijöillä on jo kiire.

Vyöryn aiheuttama ”kraateri” on kuitenkin niin vaarallinen, että etsintöjä tehdään vain ilmasta helikopterein, lennokein, lämpökameroin että matkapuhelinpaikannuksin. Alueelle ei turvallisuussyistä voi laskeutua fyysisesti.

Onnettomuuspaikkaa tutkittin helikopterista käsin 30. joulukuuta.­

Maanvyöryn aiheuttamaan löysästä maamassasta koostuvaan ”kraateriin” on toistaiseksi vyörynyt yhdeksän asuinrakennusta, joissa on 31 asuntoa sekä kuusi autotallia, joissa kussakin on viisi autopaikkaa.

Keskiviikkoaamun onnettomuutta seuranneiden tuntien jälkeen iski pimeys torstain vastaisena yönä, kun vyörystä oli kulunut puoli vuorokautta.

Kymmenen ihmistä on loukkaantunut, yksi vakavahkosti.

Vielä kateissa olevat kymmenen ihmistä ovat viranomaisten arvion mukaan olleet rakennuksissa, joista jotkut ovat vyöryneet jopa 400 metrin matkan.

Kateissa olevien joukossa on miehiä, naisia ja lapsia.

Gjerdrumissa asuva Hans Jørgen Jansen julkaisi Facebook-sivullaan postauksen, jossa hän kertoi, ettei ole kuullut veljestään, tämän raskaana olevasta vaimosta ja heidän tyttärestään mitään maanvyöryn jälkeen. Hän arvelee, että vyöry vei veljen perheen talon ensimmäisten joukossa.

”Joistakin taloista on vielä osia jäljellä, jotkut ovat tuhoutuneet täysin”, sanoi pelastuslaitoksen operaatiota johtava Frode Thoresen televisioidussa tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

”Tehtävä on erittäin vaativa, eikä vyöryalueelle lähetetä ihmisiä missään tapauksessa vielä tässä vaiheessa”, poliisin edustaja Dag Andre Sylju sanoi.

Poliisioperaation johtaja Roger Pettersen puhui medialle torstaina.­

Pelastusviranomaiset korostivat torstaina aamupäivällä, että kyse on edelleen etsintäoperaatiosta, vaikka mahdollisuudet hengissä selvinneiden löytämiseksi kapenevat ajan kuluessa.

Kaikki vyöryalueen reunoilla olevat rakennukset on evakuoitu, joten mahdolliset uudet vahingot jäävät aineellisiksi.

”Reuna-alueet vyöryvät edelleen ja ne ovat hyvin epävakaita, alueella on paljon löysää maa-ainesta”, sanoi Norjan vesi- ja energiahallituksen aluejohtaja Toril Hofshagen torstaina aamupäivällä.

Gjerdrumissa satoi torstaina lunta ja räntää, mutta Hofshagenin mukaan lumisade ei varsinaisesti vaikeuta maaperää koskevia olosuhteita. ”Pahinta olisi jatkuva rankkasade, mutta sellaisia ei tietääkseni ole tulossa”, hän sanoi.

”Pelastusoperaatioon osallistuvat kaikki mahdolliset tahot aina poliisista ja palolaitoksesta geologeihin, puolustusvoimiin ja kunnan työntekijöihin. Saamme apua myös Ruotsista, Tanskastakin on tullut avuntarjous”, sanoo Gjerdrumin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Østensen HS:lle puhelinhaastattelussa.

”Kyseessä on valtava onnettomuus, tämä on henkilökohtaisestikin niin rankkaa”, hän sanoo nieleskellen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) tarjosi torstaina myös Suomen apua Norjalle, jos Norja sitä pyytää.

Østensen asuu parin kilometrin päässä onnettomuusalueesta, ja hän tuntee lukuisia kotinsa menettäneitä.

”Pelastustoimiin osallistuu nyt ainakin 150 ihmistä”, Østensen arvioi. Hän ja muut Gjerdrumin kunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ovat keskittyneet evakuoitujen ja kateissa olevien omaisten auttamiseen.

Pikkuruisen kunnan 6 500 asukkaasta noin 1 500 on evakuoitu lähellä oleviin hotelleihin. ”Kaikille, erityisesti kateissa olevien omaisille, on tarjolla kriisiapua”, hän sanoo. Osa evakuoiduista saanee palata koteihinsa vielä lähiaikoina.

Østensenin mukaan maanvyöryn syystä ei ole vielä mitään käsitystä. ”Norjassa on laajoilla alueilla paljon vastaavanlaista maaperää. Tälle alueelle rakennetut talot on tehty kaikkien viranomaismääräysten mukaan. Syy onnettomuuteen selviää tutkinnan myötä”, hän sanoo.

Norjassa maanvyörylle alttiiksi alueiksi on luokiteltu erityisesti Oslon itä- ja pohjoispuolella oleva alue sekä Trondheimin seutu.