Pelastustöissä mukana oleva kertoi Norjan yleisradiolle, että kyseessä on yhä pelastusoperaatio.

Kymmenen ihmistä oli edelleen perjantaiaamuna kadoksissa Norjassa tapahtuneen maanvyörymän vuoksi, kertoo norjalaislehti Verdens Gang (VG). Tähän mennessä etsintöjä on kyetty suorittamaan lähinnä ilmateitse, mutta VG:n ja Dagbladetin mukaan onnettomuusalueelle aiotaan lähettää tänään perjantaina ihmisiä etsimään kadonneita. Alueelle olisi VG:n mukaan tarkoitus lähettää Ruotsista saapuneita pelastamiseen erikoistuneen tiimin jäseniä sekä etsintäkoirapartioita.

Pelastusoperaatiossa Norsk Folkehjelp -järjestön kautta mukana oleva Harald Wisløff kertoi Norjan yleisradiolle NRK:lle torstai-iltana julkaistussa jutussa, että toivoa eloonjääneiden löytymisestä on yhä. Hänen mukaansa kyseessä on siis edelleen pelastusoperaatio.

Asiantuntijoiden mukaan maanvyörymän alle jääneen on mahdollista selviytyä päiviä, mikäli vain samassa tilassa on ilmaa, Wisløff kertoi.

Poliisi on kertonut olevansa varsin varma siitä, että maanvyörymäalueella on ihmisiä, kertoo NRK. Paikallisen poliisin edustaja Karianne Knudsen kertoi uutistoimisto TT:lle uskovansa, että kadonneista moni on kuollut, kertoo STT.

Maanvyörymä tapahtui Gjerdrumin kunnan keskustaajamassa Askissa, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta. Maanvyörymä alkoi varhain keskiviikkona, mutta useita rakennuksia on tuhoutunut vielä senkin jälkeen alueen epävakauden vuoksi. Alueelta on jouduttu evakuoimaan yli tuhat ihmistä.

VG:n ja NRK:n mukaan lisäevakuointeja tehtiin varmuuden vuoksi torstai-iltana noin kahden kilometrin päässä maanvyörymäpaikasta sijaitsevalla asuinalueella, jonka maaperässä oli havaittu halkeamia.

Kateissa olevien joukossa on miehiä, naisia ja lapsia. Romerikes Blad -lehden ja norjalaiskanava TV2:n haastatteleman miehen mukaan kadoksissa ovat ainakin hänen veljensä, tämän raskaana oleva vaimo sekä näiden parivuotias tytär.

Kymmenen ihmisen on kerrottu loukkaantuneen, yhden vakavasti. Kymmeniä asuntoja on tuhoutunut.

Uutistoimisto AFP:lle puhuneen Norjan vesi- ja energiaviranomaisen NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi, että kyse oli juoksusaven aiheuttamasta vyörystä. Gjerdrum sijaitsee alueella, jolla on erityisen suuri riski maanvyörymille, kertoo NRK.

Romerikes Blad -lehti kertoi uudenvuodenaaton iltana, että raunioista oli onnistuttu pelastamaan onnettomuudesta hengissä selvinnyt koira. Dagbladetin mukaan koira oli ollut hieman kylmettynyt mutta on muuten hyvässä kunnossa.