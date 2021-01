Norjassa keskiviikkona alkaneessa vyöryssä on yhä kadoksissa yhdeksän ihmistä.

Norjan poliisin tehtävänjohtajan Roy Alkvistin mukaan Gjerdrumin vyöryalueella ei ole tehty uusia löytöjä yön aikana. Poliisi piti tiedotustilaisuuden lauantaina Suomen aikaa kello 10.

Etsintöjä kuitenkin jatketaan. Olosuhteet vyöryalueella eivät ole Alkvistin mukaan muuttuneet perjantaista.

”Etsijät palaavat parhaillaan vyöryalueelle”, Alkvist sanoi.

”Työhön alueella liittyy riskejä.”

Keskiviikkona Norjassa Askin kylässä Gjerdrumin alueella alkaneessa maanvyörymässä katosi kymmenen ihmistä, joista yksi on löydetty kuolleena. Lisäksi vyöryssä haavoittui kymmenen ihmistä.

Norjan armeija toi perjantaina turma-alueelle liikuteltavia siltoja.­

Ask sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta alueella, jonka maaperässä on paljon juoksusavea.

Lue lisää: Grafiikka näyttää, kuinka laaja Norjan maanvajoama on suhteessa Helsingin keskustaan

Juoksusavi ei ole aiheuttanut yhtä vakavaa onnettomuutta sitten vuoden 1893. Kyseessä on yksittäinen onnettomuus, eikä maanvyörymien riski ole kasvanut muualla maassa, kertoi poliisi tiedotustilaisuudessa.

Norjalaislehti Dagbladetin haastatteleman Norjan poliisin aluepäällikön Gisle Sveenin mukaan elonmerkkejä on etsitty läpi yön, mutta vain ilmasta käsin. Vyöryalueelle perjantaina jalkautuneet etsijät tulivat yöksi pois alueelta.

”Etsintäryhmät ovat tarkkailleet aluetta herkeämättä havaitakseen elonmerkkejä”, Sveen sanoi Dagbladetille varhain aamulla.

Etsinnöissä on käytetty muun muassa droneja ja lämpökameroita.

Yön aikana on Sveenin mukaan suunniteltu, miten etsintöjä jatketaan. Asiantuntijoiden mukaan maanvyörymän alle jääneen on mahdollista selviytyä päiviä, mikäli samassa tilassa on ilmaa.

Dagbladetin valokuvaajan mukaan lauantaina vyöryalueelle jalkautuneilla etsijöillä on mukanaan koira.

Perjantaina etsijöitä oli maanvyörypaikalla kolmisenkymmentä. Palokunnan päällikön Geir Sønderålin mukaan etsintöihin on tulossa lauantain aikana apuvoimia ainakin Oslosta, ja Trondheimista saapui etsintäryhmä perjantai-iltana. Ruotsista apuun lähetetty etsintäryhmä on puolestaan palannut kotiin.

Lauantaina selvinnee myös vyöryalueelta kuolleena löydetyn henkilöllisyys.