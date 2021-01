Brittiviranomaisten mukaan tartuntojen kiihtyessä on tärkeintä antaa ensimmäinen pistos mahdollisimman monelle.

Britannia aloitti rokotukset koronavirusta vastaan joulukuun alkupuolella, jolloin ensimmäiset riskiryhmäläiset saivat ensimmäisen pistoksen Biontechin ja Pfizerin kehittämää rokotetta.

Toinen, täydentävä pistos tulisi rokotevalmistajan mukaan antaa kolmen viikon päästä edellisestä, mutta brittiviranomaiset päättivät keskiviikkona viivyttää sen antamista jopa 12 viikon päähän ensipistoksesta.

Tarkoitus on saada vähäiset rokotteet riittämään suuremmalle joukolle ihmisiä tilanteessa, jossa rokotteita on saatavissa rajatusti, toteavat Britannian johtavat lääkintäviranomaiset kirjeessään maan hoitohenkilökunnalle. Päätös on tehty erityisesti ajatellen uuden koronavirusmuunnoksen myötä nousevaa tartuntakäyrää ja riskialtista talvikautta.

Viranomaisten mukaan jo ensimmäinen rokoteannos antaa merkittävän suojan vakavalta taudilta, eikä toinen annos merkittävästi lisää suojaa lyhyellä tähtäimellä.

”Toinen annos on todennäköisesti erittäin tärkeä suojan kestolle ja saattaa sopivalla ajoituksella parantaa rokotteen tehoa. Lyhyellä tähtäimellä toisen annoksen tuoma lisäteho on todennäköisesti vaatimaton”, he kirjoittavat.

Britannian lääkärien liitto BMA on kritisoinut päätöstä poiketa sovitusta rokotusaikataulusta. Käytännössä monen riskiryhmäläisen jo sovitut rokotusajat toista pistosta varten on pitänyt perua ja siirtää tuonnemmaksi.

”Tällä ryhmällä erittäin iäkkäitä potilaita on korkein riski kuolla, jos he saavat covid-19-taudin, minkä vuoksi lääkärit ovat niin huolissaan heistä. On täysin epäreilua kymmeniätuhansia riskipotilaitamme kohtaan yrittää aikatauluttaa uudestaan heidän rokotuksensa”, kommentoi BMA:n yleislääkärien komitean puheenjohtaja Richard Vautrey tiedotteessa CNN:n ja BBC:n mukaan.

Toinen lääkäreitä edustava järjestö DAUK kertoi olevansa ”hyvin huolissaan” uudesta rokotusstrategiasta, joka ”on täysin epätieteellinen”. Rokotevalmistajan mukaan rokote on todettu tehokkaaksi vain tutkitulla aikataululla annettuna, eikä se voi taata rokotteen tehoa muulla rokotusaikataululla.

Terveysviranomaiset vastasivat lääkärien huoliin sanomalla, että vaikka uusi aikataulu vaatii paljon uudelleenjärjestelyjä lyhyessä ajassa, edut yksinkertaisesti ovat haittoja suuremmat.

”Kuten kaikissa päätöksissä tämän pandemian aikana, kyse on riskien ja hyötyjen tasapainosta”, terveysviranomaiset kirjoittavat.

”Malli, jossa voimme rokottaa kaksinkertaisen määrän ihmisiä seuraavien kuukausien aikana on tietenkin kansanterveyden näkökulmasta erittäin paljon parempi kuin sellainen, jossa rokotamme puolet ihmisistä vain hieman paremmalla suojalla.”

Rokotustahti vaihtelee paljon maittain. Britannia aloitti aikaisin, mutta rokotteet uhkaavat loppua kesken. Suomessa rokotuksia on annettu vasta alle 2 000 hoitotyöntekijälle, kun taas Israel on rokottanut yli 11 prosenttia koko väestöstään.

