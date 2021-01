Kiinalaiset ovat rakastuneet kalliisiin brändituotteisiin. Se tapahtui samaa tahtia kansakunnan vaurastumisen kanssa. Rikkaiden lisäksi luksustuotteita ostavat hekin, joilla ei siihen oikein olisi varaa.

Tilaajille

Chanel, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, toinen Chanel, Gucci, Gucci, Prada. . .

40-vuotiaan Gao Yanin nuoruuden haave on täytetty – tai ainakin se on jatkuvasti täyttymässä. Vaatehuoneessa on useita metrejä pitkä vitriini, jonka hyllyille merkkilaukut on aseteltu huolellisesti kuin veistokset. Pekingissä asuva Gao esittelee niitä videopuhelun kautta.