Lääkintäammattilaiset ovat huolissaan. Jos tartuntojen määrä kasvaa entisestään, terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti ei ehkä riitä.

Yhdysvalloissa on rikottu koronavirustartuntojen ennätys. Lauantaina todettiin 277 000 uutta koronavirustartuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. Kyseessä on korkein vuorokauden sisällä todettujen uusien tartuntojen määrä.

Yhteensä maassa on nyt todettu nyt 20,4 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 350 000 koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemantapausta.

Sairaaloiden kantokyky on kovilla. Uutiskanava CNN kertoo, että covid-19-potilaita on ollut sairaalassa yli 100 000 jo kuukauden ajan. Lauantai oli järjestyksessä 32. perättäinen päivä, kun sairaalaan kirjattujen potilaiden määrä ylitti 100 000. Tiedot ovat peräisin The Atlanticin ylläpitämästä Covid Tracking Projectista.

Yhdysvaltain koronaviruslukemat kääntyivät jyrkkään nousuun marraskuun lopussa vietetyn kiitospäivän jälkeen. Kiitospäivä on pyhäpäivä, jolloin amerikkalaisilla on tapana sukuloida. CNN:n mukaan luvut tuskin kääntyvätkään laskuun vielä hetkeen, sillä joulupyhien ja uudenvuoden juhlien mahdolliset tartuntavaikutukset eivät näy vielä.

Lääkintäammattilaiset ovat huolissaan. Jos tartuntojen määrä kasvaa entisestään, terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetti ei ehkä riitä.

”Jos nyt tulisi tartuntapiikki, terveydenhuoltojärjestelmämme romahtaisi kokonaan”, sanoi CNN:lle Los Angelesin piirikunnan ja Etelä-Kalifornian yliopiston lääketieteen keskuksen vastaava lääkäri Brad Spellberg.

”Ja me sairaaloissa emme voi pysäyttää tätä, me voimme vain reagoida. Viruksen leviämisen voi pysäyttää vain kansa itse noudattamalla annettuja suosituksia.”

Matkailijalta mitattiin kuume Los Angelesin kansainvälisellä lentokentällä 22. joulukuuta ennen China Airlinesin lennolle nousemista. Yhdysvaltain lentokentillä testattiin joulunalusviikonloppuna yli miljoona matkustajaa.­

Yhdysvaltain armeijan pioneeriyksikkö on määrätty Los Angelesiin arvioimaan, miten sairaaloiden tilannetta voitaisiin helpottaa tai varautua ennalta pahempaan. Arviointia on tehty kuudessa eri aluesairaalassa. Esimerkiksi yhdessä sairaalassa hallinnon toimistotiloja ja taukohuoneita on muutettu koronapotilaiden käyttöön, kertoi CNN:lle eversti Julie Balten.

Los Angeles Times -lehden mukaan pelätty tartuntapiikki vaikuttaa Kaliforniassa todellisuudelta. Tilanne on pahimmillaan tammikuun lopulla, arvioi Kalifornian yliopiston epidemiologi Robert Kim-Farley lauantaina. Jouluna ja uutenavuotena tapahtuneista altistumisista kuluu aikaa sairastumiseen, ja sairastuneiden kuntokaan ei heikkene yhdessä yössä. Kim-Farley arvioi, että kuolintilastoissa Kalifornian joulu ja uusivuosi näkyvät suunnilleen helmikuun alussa.

Yhdysvaltojen koronatilanteella on muitakin haasteita. Samalla terveydenhuoltojärjestelmää kuormittaa kansalaisten rokottaminen, joka ei ole sujunut toivotulla nopeudella Yhdysvalloissa sen paremmin kuin juuri muuallakaan maailmassa. Reilut neljä miljoonaa amerikkalaista on saatu rokotettua, mutta esimerkiksi Floridassa riskiryhmien edustajat ovat jonottaneet yöllä ulkona päästäkseen rokotettaviksi.

Terveydenhuoltohenkilökunta tarkasti Orange Countyssa Floridan Orlandossa koronavirusrokotetta ottamaan saapuneita yli 65-vuotiaita. Kuva on otettu 29. joulukuuta 2020.­

Ilmakuva Floridan Orlandossa Modernan koronvirusrokotetta jonottaneiden riskiryhmien autojonosta. Kuva on otettu 29 joulukuuta 2020.­

The New York Times kertoi jonotuksesta Fort Myersissa Floridassa, jossa keskiviikkona yötä jonottaneen Bobelin pariskunnan edellä oli noin 300 ihmistä. Kun he lähtivät, jonottajia oli enemmän kuin heidän saapuessaan.

”Meille tämä oli seikkailu”, 74-vuotias Mina Bobel sanoi The New York Timesille rokotuksen saatuaan.

Esimerkiksi Texasin Houstonissa puhelinajan­varausjärjestelmä ruuhkautui rokotteiden saapuessa niin, että se hajosi. Houstonin pormestari sanoi The New York Timesille, että puheluita oli tullut ainakin 250 000.

Puerto Ricoon rokotteet saapuivat myöhässä, pahaksi onneksi vasta silloin, kun terveydenhuollon henkilökunta oli jo ehtinyt lähteä joululomille.

Ilman rokotuksia ei saavuteta laumasuojaa, muistutti Kalifornian yliopiston epidemiologi Robert Kim-Farley Los Angeles Timesissa lauantaina. Laumasuoja alkaa tulla ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kuin 70–85 prosenttia väestöstä on rokotettu.

”Loppukesästä tai aikaisin syksyllä elämämme voisi alkaa muistuttaa sitä, mitä se oli aikana ennen covidia”, Kim-Farley sanoi.