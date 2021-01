Donald Trump yritti maanitella ja uhkailla Georgian osavaltiosihteeriä manipuloimaan osavaltionsa vaalitulosta sellaiseksi, että Trump voisi vielä voittaa. Washington Post sai haltuunsa äänitteen lauantaina käydystä puhelusta.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump on yrittänyt painostaa Georgian osavaltiosihteeriä kumoamaan presidentinvaalin äänestystuloksen osavaltiossaan. Asiasta kertoo The Washington Post, joka on julkaissut ääninauhan Trumpin ja osavaltiosihteeri Brad Raffenspergerin puhelusta.

Tunnin mittaisessa puhelussa Trump vaatii Raffenspergeria ”löytämään” riittävästi ääniä, jotta hänen Georgiassa Joe Bidenille kärsimänsä vaalitappio saataisiin kumottua.

Biden sai Georgian osavaltiossa 11 779 ääntä enemmän kuin Trump.

Lauantaina käydyn puhelun aikana Trump yrittää imarrella osavaltiosihteeri Raffenspergeria, rukoilee häntä toimimaan ja uhkailee epämääräisillä rikosseuraamuksilla, mikäli Raffensperger kieltäytyisi toimimasta Trumpin toiveiden ja väitteiden mukaisesti. Trump muun muassa sanoo, että Raffensperger ottaa ”ison riskin”.

Raffensperger ja osavaltiosihteerin toimiston virkailija torjuvat Trumpin väitteet ja yrittävät selittää tälle, että tämä toimii perättömäksi osoitetun salaliittoteorian varassa. Raffensperger selittää, että Joe Bidenin äänestysvoitto Georgiassa on laillinen.

Trump ei hyväksy selitystä vaan sanoo, että Georgian asukkaat ovat vihaisia ja Yhdysvaltojen asukkaat ovat vihaisia, The Washington Post siteeraa nauhoitetta. Trump lainaa puhelun aikana useita jo vääriksi osoitettuja väittämiä erilaisista tavoista, joilla Georgian osavaltiossa on väitetty tapahtuneen vaalivilppiä tai muita epäselvyyksiä.

”Eikä siinä ole mitään väärää jos sanoo, että te, um, teitte uudelleenlaskennan”, Washington Post kirjoittaa Trumpin sanoneen.

Raffensberger vastasi, että herra presidentin haasteena on se, että hänellä on väärää tietoa.

Washington Postin mukaan Trump sanoo puhelun aikana myös seuraavasti: ”Katsohan. Kaikki mitä haluan, on tämä. Haluan vain löytää 11 780 ääntä, joka on yksi enemmän kuin mitä meillä on. Koska me voitimme tässä osavaltiossa.”

Puhelun aikana linjalla oli The Washington Postin mukaan myös useita Trumpin liittolaisia, kuten Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows sekä juristi Cleta Mitchell, joka on toiminut aiemmin esimerkiksi Kansallisen kivääriyhdistyksen (NRA) juristina.

Valkoinen talo, Trumpin vaalikampanja, kansliapäällikkö Meadows ja Raffenspergerin toimisto eivät halunneet kommentoida asiaa The Washington Postille.

Trump sen sijaan kirjoitti viestipalvelu Twitterissä keskustelleensa osavaltiosihteeri Raffenspergerin kanssa lauantaina. Trumpin twiitin mukaan osavaltiosihteeri ”ei halunnut vastata kysymyksiin” sellaisista asioista kuin äänten väärentäminen tai kuolleet äänestäjät. Hänellä ei ole mitään käsitystä, väistyvä presidentti kirjoitti.

Osavaltiosihteeri Raffensperger vastasi samaten Twitterissä, etteivät Trumpin väitteet pidä paikkaansa ja että totuus tulee kyllä ilmi.

Washington Postin mukaan nyt julki tullut puhelinpainostus on Trumpin uusin yritys olla sopeutumatta siihen, että hän hävisi presidentinvaalin.

Ohion yliopiston oikeustieteen professori Edward B. Foley piti juridisia kysymyksiä epämääräisinä mutta painotti, että väistyvän presidentin soittama lauantainen puhelu on ”sopimaton ja alhainen” ja että sen tulisi herättää moraalista närkästystä.

”Hän oli jo rikkomassa hätätila-asteikon”, Foley kuvaili.

”Asteikolla yhdestä kymmeneen me olimme aiemmin asteikon kohdassa kaksitoista. Nyt ollaan kohdassa viisitoista.”