Kolme ihmistä on yhä kadoksissa viime viikolla tapahtuneen voimakkaan maanvyörymän jäljiltä.

Poliisi on kertonut julkisuuteen yhteensä viiden Norjan maanvyörymässä kuolleen henkilöllisyydet. Norjan yleisradion NRK:n mukaan onnettomuusalueelta löydettyjen joukossa on muun muassa parivuotias lapsi sekä hänen isänsä. Muut onnettomuudessa kuolleet, joiden henkilöllisyyksistä on kerrottu julkisuuteen, ovat olleet poliisin mukaan aikuisia.

Onnettomuusalueelta on löydetty yhteensä seitsemän kuollutta.

Kolme ihmistä on yhä kadoksissa viime viikolla tapahtuneen voimakkaan maanvyörymän jäljiltä. Poliisi korosti vielä viikonlopun mittaan, että kyse on ollut yhä pelastusoperaatiosta.

Norjalaislehti Verdens Gangin (VG) mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä suoritetuissa etsinnöissä ei löydetty yhtään kadonnutta. Varsinaiset etsinnät onnettomuusalueella jatkuvat muutaman tunnin mittaisen tauon jälkeen maanantaina aamulla, kertoo norjalaiskanava TV2. Välissä olevana aikana etsintöjä suoritetaan ilmasta käsin.

Askin kylässä Gjerdrumin alueella alun perin varhain keskiviikkona tapahtuneessa maanvyörymässä katosi kymmenen ihmistä: poliisin mukaan kahdeksan aikuista sekä 2- ja 13-vuotiaat lapset. Lisäksi vyörymässä loukkaantui kymmenen ihmistä. Onnettomuudessa myös tuhoutui kymmeniä asuntoja ja yli tuhat ihmistä on jouduttu evakuoimaan.

30 kilometrin päässä Oslosta oleva Ask sijaitsee alueella, jonka maaperässä on paljon juoksusavea. Pelastustoimiin on liittynyt Norjan vesi- ja energiavirasto NVE:n geoteknikon Toril Wiigin mukaan riskejä, sillä maanvyörymäalue on edelleen aktiivinen, kertoi Aftenposten-lehti sunnuntaina.