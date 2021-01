Nykyisen puolustusministerin Christopher Millerin päätös lopettaa yhteistyö Bidenin siirtymätiimin kanssa tyrmistytti kaikki hänen elossa olevat edeltäjänsä.

Kaikki Yhdysvaltain vt. puolustusministerin Christopher Millerin edeltäjät vaativat puolustusministeriötä täyteen yhteistyöhön seuraavan presidentin Joe Bidenin ja hänen siirtymähallintonsa kanssa. Ex-ministerit toivat kantansa julki The Washington Postissa julkaisemassaan avoimessa kirjeessä.

”Yhdysvaltain asevoimat eivät määrää Yhdysvaltain vaalitulosta”, ex-ministerit kirjoittavat.

Ministerit muistuttavat kannanottonsa aluksi vannoneensa kukin virkavalansa ”puolustaakseen perustuslakia kaikkia vihollisia vastaan, niin ulkoisia kuin sisäisiäkin”.

”Me emme vannoneet sitä yhdellekään ihmisille emmekä puolueelle.”

Kirjelmässä huomautetaan, että vallanvaihto edelliseltä presidentiltä seuraavalle on sujunut ongelmitta vuodesta 1789 lähtien ”lukuun ottamatta yhtä traagista poikkeusta”.

Tällä viitataan presidentti Bill Clintonin ja hänen seuraajansa George W. Bushin 20 vuoden takaiseen vallanvaihtoon, jonka ongelmia on myöhemmin pidetty yhtenä syynä syyskuun 2001 terrori-iskujen onnistumiseen ja siitä seuranneeseen niin kutsuttuun terrorismin vastaiseen sotaan.

”Virkavala, laki ja oikeuskäytäntö velvoittavat vt. puolustusministeri Christopher C. Milleriä ja hänen alaisiaan auttamaan uutta hallintoa sen työn aloittamisessa ja tekemään näin sitoutuneesti”, kirjelmässä sanotaan. ”Heidän on myös vältettävä kaikkia poliittisia toimia, jotka loukkaavat vaalitulosta ja haittaavat uuden joukkueen menestystä.”

Entisten puolustusministerien tyrmistyksen taustalla on Millerin joulukuinen käsky, jolla hän määräsi alaisensa keskeyttämään kaiken yhteistyön Bidenin siirtymähallinnon kanssa.

Uutissivusto Axios kertoi Millerin määräyksestä 18. joulukuuta viitaten nimettömiin virkamieslähteisiin. Miller julkaisi tämän jälkeen julkilausuman, jossa hän väitti määräyksensä merkinneen vain hallinnon päästämistä joululomalle.

Kirjelmän allekirjoittajiin kuuluu Millerin edeltäjä Mark Esper, jonka presidentti Donald Trump erotti heti hävittyään marraskuun presidentinvaalit. Esper vastusti viime kesänä Trumpin aloitetta asevoimien käyttämisestä mielenosoittajia vastaan.

Yhdysvaltain edellinen puolustusministeri Mark Esper puhui lehdistötilaisuudessa viime maaliskuussa.­

Mukana ovat myös George W. Bushin puolustusministeri Donald Rumsfeld ja hänen varapresidenttinsä Dick Cheney, joka toimi puolustusministerinä George H. W. Bushin kaudella 1989–1993. Mukana ovat siten kaikki elossa olevat demokraatti- ja republikaanipuolustusministerit riippumatta kannoistaan ja linjoistaan.

Lainsäädäntöä siirtymäajan hallinnosta muutettiin merkittävästi Clintonin ja Bushin epäonnistuneen vallanvaihdon jälkeen, ja näitä toimia tehtiin sekä Bushin että hänen seuraajansa Barack Obaman siunauksella.

Demokraattipresidentti Joe Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta Trumpin ja hänen kannattajiensa vastahangasta huolimatta.

Sekä Trump että Biden matkustivat maanantaina Georgian osavaltioon tukemaan puolueidensa vaalikampanjointia. Osavaltion senaattorivaalien toisella kierroksella tiistaina ratkaistaan, onko senaatin enemmistö demokraattien vai republikaanien hallussa.

Trump soitti vielä lauantaina Georgian osavaltiojohtajalle Brad Raffensbergerille tunnin mittaisen puhelun, jossa hän vaati tätä kumoamaan osavaltion marraskuiset vaalitulokset. Biden sai Georgiassa 11 779 ääntä enemmän kuin Trump.

”Kuulehan”, Trump sanoi The Washington Postin sunnuntaina julkaisemien sitaattien mukaan. ”Haluan vain yhden jutun. Haluan löytää 11 780 ääntä, mikä on yksi enemmän kuin meillä on. Koska mehän voitimme osavaltion vaalit.”